美國演藝圈傳噩耗！鄉村音樂傳奇離世 享壽78歲

美國鄉村音樂界痛失英才，曾與天王艾倫傑克遜（Alan Jackson）共同創作傳奇名曲〈Chattahoochee〉的知名詞曲創作家吉姆麥克布萊德（Jim McBride），於1月6日傳出不幸過世的消息。

美國鄉村樂界的幕後推手

據《紐約時報》、《CBS8》 報道，麥克布萊德的兒子佈倫特透露，麥克布萊德在阿拉巴馬州的家中摔倒後，因併發症去世。而吉姆麥克布萊德的創作生涯橫跨數十年，堪稱美國鄉村樂界的幕後推手，他1980年為康威特威蒂（Conway Twitty）創作的〈A Bridge That Just Won't Burn〉因此成名，之後更是寫下了5首冠軍單曲、10首前十名熱門歌曲、超過12首前四十名作品。

他曾合作過的樂壇大咖名單也相當是驚人，包括：強尼凱許（Johnny Cash）、威利尼爾森（Willie Nelson）、瑞芭麥肯泰爾（Reba McEntire）、托比凱斯（Toby Keith）。先後入選阿拉巴馬音樂名人堂（1995年）以及納許維爾詞曲作家名人堂（2017年），更曾擔任納許維爾詞曲作家協會主席，地位相當高。

名人哀悼

曾和他合作的鄉村天王艾倫傑克遜，在得知死訊後於社群媒體沈痛發聲。他沉痛表示，吉姆是一位非常真誠且懂鄉村音樂的人，「我早期職業生涯若沒有他的幫助、靈感與鼓勵，我不敢想像我的發展會是如何。」 兩人合作的〈Chattahoochee〉不僅是鄉村音樂史上的經典，也是無數歌迷的回憶。

老友兼作詞人傑瑞薩利（Jerry Salley）也在臉書心碎發文：「我震驚到難以言喻，他在編寫『美國鄉村樂譜』中扮演了關鍵角色。」儘管吉姆麥克布萊德離開人世，但他留下的音符將永遠留在世界各地的歌迷心中。



