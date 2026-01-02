美國潮牌Dickies退出台灣 1/15全數撤櫃 官網已關閉

韓國總統李在明將於4日起訪問中國，於5日在北京與中國國家主席習近平舉行會談，雙方將重點討論經濟合作和朝鮮半島和平相關的議題。隨後，李在明預計6日赴上海，展開為期兩天的訪問，並參訪大韓民國臨時政府舊址。

中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話