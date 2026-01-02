美國潮牌Dickies退出台灣 1/15全數撤櫃 官網已關閉
美國休閒工裝品牌Dickies已有百年歷史，2011年正式進駐台灣，吸引一票忠實粉絲，不過品牌去年11月在電商平台宣布，商城終止商品下單功能，讓消費者感到錯愕，近日更傳出百貨公司的Dickies專櫃將於1月15日全數撤櫃；目前官網已關閉，不再對外銷售任何商品。
一名網友去年11月中於Threads貼出Dickies在電商的公告，內容提到因Dickies全球營運計畫調整，自2025年11月13日起商城將終止商品下單的功能，相關客戶服務如常進行。原PO驚呼，「這是什麼意思，怎麼突然這樣？」
在 Threads 查看近日更傳出Dickies將撤出台灣市場，有網友在Threads發文表示，昨天（1日）去逛Dickies，店員透露品牌最晚1月15日撤出台灣，到時候全台就沒有專櫃了，「喜歡這個牌子的人要趕快去買」。原PO表示，員工說Dickies有新公司接手，但會不會來台灣還不一定，不過目前確定要結束營業。另外也有網友提到，「Dickies賣給外商，2025年12月至2026年1月，桃園的專櫃會陸續撤櫃，未來會以什麼樣的形式再度出現就不知道了。」《中時新聞網》記者從Google搜尋Dickies官網，點進去頁面顯示「官網已關閉，不再對外銷售任何商品」，客服專線也無法接通；另外查詢台灣官方社群平台，IG及臉書尚未宣布撤台的消息，不過最新一篇宣傳貼文皆停留在去年11月6日。
