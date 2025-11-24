美國灣區生物科技公司聲請破產 負債超過千萬美元

ASC Therapeutics於2019年從Applied StemCell部門分拆出來，成為一個獨立實體。（圖／翻攝自Google maps）





生物科技領域的基因與細胞療法獲得美國衛生與公共服務部部長小羅伯特·F·肯尼迪的公開支持，但卻也面臨嚴峻的資金挑戰。美國灣區一家基因和細胞療法研究公司，當地時間19日向法院聲請破產，這家新創公司走向終結。

根據《SFGATE》報導，這家總部位於米爾皮塔斯（Milpitas）的生物技術公司ASC Therapeutics提交的是破產法第七章的申請，這代表它尋求的是資產清算而非重組。雖然該公司提交的文件內容極為簡略，以至於法院要求提供更多資訊，但文件仍揭露了該公司面臨的巨大困境，ASC Therapeutics 估計其資產僅在10萬至50萬美元之間，而負債卻落在1000萬至5000萬美元之間。

廣告 廣告

ASC Therapeutics於2019年從Applied StemCell部門分拆出來，成為一個獨立實體，專注於基因治療和編輯領域。在其仍活躍的網站上，該公司列出的研發管線包括針對乾細胞相關的移植物抗宿主病，以及針對遺傳性疾病A型血友病的兩項試驗。儘管該公司曾在2024年1月宣布已為其首例A型血友病患者進行給藥，但研究人員自2023年以來就未再向聯邦政府提供這兩項研究的最新進展。

這家公司的困境似乎早有跡象。在該公司宣布首例血友病患者給藥後數個月，公告中提及的ASC Therapeutics首席醫療官便離開了公司。目前，在求職平台上，仍可見幾位該公司員工的個人資料頁面上標記著「求職中」的標籤。

目前尚不清楚究竟是什麼原因導致該公司破產。但低資產高負債的現象，在目前的生物科技和生物製藥產業週期中並不罕見。業界人士指出，當前的融資情勢異常艱難，這使得像ASC Therapeutics這樣高風險、高成本的研發型新創公司，難以在缺乏資金挹注下持續發展。

更多東森新聞報導

知名加密貨幣公司出事了！竟揭出龐大金字塔騙局

美知名珠寶品牌聲請破產尋買家！繼續營運不打烊

美連鎖餐廳破產「31間店恐倒閉？」 官方回應了

