美國炸委內瑞拉逮馬杜洛！林濁水：極端例外狀況下的必須？

美國特種部隊擒獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並將其與妻子押往美國，他預計在紐約面臨刑事指控，引發全球關注。前立委林濁水表示，美國這算是正式告別「以規則為基礎的國際秩序」？還是遇到「極端例外狀況下的必須」？

林濁水。（圖／林濁水臉書）

馬杜洛在3日凌晨遭美軍閃電突襲逮捕，據外媒報導，他與妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出。美國總統川普在社交平台Truth Social公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」兩棲突擊艦上戴眼罩、手銬的照片，並在白宮記者會中宣布美國將「立即接管」委內瑞拉。

廣告 廣告

川普公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@realDonaldTrump）

根據《CNN》報導，馬杜洛下機後在機庫內接受進一步的體檢，隨後美方將他送往紐約市曼哈頓的直升機場，接著將他送往美國緝毒局登記在案，再送進大都會拘留中心，預計1月5日受審。

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子合影。（圖／美聯社）

林濁水表示，美國這算是正式告別「以規則為基礎的國際秩序」？還是遇到「極端例外狀況下的必須」？一個國家，例外狀態是由主權者做政治決斷，通常是元首，或借元首之名的實權人物，「台灣比較神奇，當前的例外狀態是由大法官做政治決斷」。他說，「那麼國際社會？」中國大陸做了南海決斷，普丁做了烏克蘭決斷，川普做了委內瑞拉決斷，「然後？」

延伸閱讀

吞8顆藥才止痛！陳佩琪淚揭柯文哲獄中慘況：差點沒命

輔選張啓楷柯文哲「Long Stay」嘉義 鄭麗文：盼藍白順利共推人選

柯文哲向賴清德喊話：別把台灣搞到四分五裂