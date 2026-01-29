美國為了「川習會」對中放軟姿態，台灣更是 「徹底被消失」！？解析川普2.0國防新戰略與美中台新賽局

2026年1月23日深夜，華府公布了一份足以讓全球地緣戰略重新校準的文件——川普政府的新版《國家防衛戰略》（National Defense Strategy, NDS）正式問世。包括對「西半球」重要性的猛然轉向，對中國的言辭刻意放軟、甚至尋求「體面的和平」，同時又沿著「第一島鏈」構築「拒止式防禦」的規劃，川普政府的戰略規劃究竟對美中台賽局意味著什麼？又將影響印太地區未來數年的安全格局？

「川普版門羅主義」

2026《國防戰略》最引人注目的變革，便是將「美國本土與西半球」提升至無可爭議的首要地位。文件中明確闡述了「川普版門羅主義」（Trump Corollary to the Monroe Doctrine，或譯門羅主義的川普推論），旨在恢復美國在西半球的軍事主導地位，並將格陵蘭、巴拿馬運河等地視為戰略要衝。這一轉變與近年來的美國國防戰略形成了鮮明對比。

川普第一任期的2018年《國防戰略》將與中國的「長期戰略競爭」定為主軸；而拜登政府的2022年版本，更是將中國定義為步步進逼的「迫近挑戰」（pacing challenge）。如今，川普的戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在文件中尖銳地批評往昔政策，認為讓美國分心於「干預主義、無盡的戰爭、政權更迭與國家建設」，忽略了美國人民的具體利益。

對中關係新辭令

2026年《國防戰略》在描述對中關係時，其語氣與詞彙的轉變尤為顯著。文件中不再出現「迫近挑戰」這類充滿競爭意味的標籤，取而代之的是諸如實行「務實外交」（realistic diplomacy）、尋求「降低衝突與緊張」（deconfliction and de-escalation）、與中國及其貿易夥伴共享「體面的和平」（a decent peace）等修正主義的論述。

新版《國防戰略》更明確指出，嚇阻中國的手段應是「實力，而非對抗」（strength, not confrontation）。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）與副主任哈特（Brian Hart）分析，這種和解式的語言，可能是為了替川普總統四月訪問北京舉行「川習會」創造外交空間，意在重啟雙邊的軍事溝通管道，以免誤判。然而值得關注的是，五角大廈並未放鬆、毋寧是加強了第一島鏈的防衛規劃。

台灣未被點名，卻身在其中？

在對比2022年版的國防戰略，當時美國政府還提到「中國對台灣日益挑釁的言論和脅迫活動破壞了穩定，可能引發誤判，並威脅台灣海峽的和平與穩定」、「（美國）國防部將支持台灣的非對稱自衛能力，以應對中國不斷演變的威脅」。但在新版國防戰略中，「台灣」二字竟完全缺席。但值得注意的是，國防安全研究院的研究員認為，台灣仍是美國戰略規劃中一個無法被忽視的「隱形主角」。

因為新版國防戰略強調，要沿著「第一島鏈」建立一道「強大的拒止式防禦」（strong denial defense）。國防安全研究院的蘇紫雲跟許智翔指出，台灣位於第一島鏈的中心樞紐位置，成為美方戰略架構無可替代的關鍵節點。蘇紫雲稱：「評估美國是否重視台灣，與其檢視報告是否提及台灣，更應由幾個更關鍵的指標：美國對中國威脅的論述、印太地區的軍事投資、對台軍售與合作、美軍在印太的演訓與部署。而這些指標都顯示美國對臺海安全不僅沒有『降溫』反而是在增加。」

許智翔則指出，台灣在與美國共同分擔國防責任上，不論是「T-Dome」整合防空體系的規劃、投資不對稱戰力、強化戰場感知指管、與美國國防產業整合供應鏈，以及大幅增加國防預算等層面上，皆是美國目前高度關注肯定且願意共同努力的項目。此外，在美國重建工業能力的努力上，台美在供應鏈上的韌性強化、國防工業的合作，乃至於台灣半導體在國際供應鏈上的重要性，皆至關重要。因此可以預期台美雙方的國安合作將近一步深化。​

雖然美方未對「拒止式防禦」多做詮釋，但美軍退役空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）指出，「拒止式防禦」的重點並非被動挨打，而是確保對手清楚，一旦發動侵略，其本土將立刻遭受攻擊。這也意味著強化島鏈各空軍基地的防禦工事，確保在遭受第一波攻擊後仍能產生作戰架次；全面推行「敏捷戰鬥部署」（Agile Combat Employment, ACE），將空權分散至更多據點；維持從美國本土直達全球的長程打擊能力。

華府智庫激辯：新戰略是示弱、務實、還是高明騙局？

這份充滿矛盾信號的《國防戰略》，也對華府智庫圈投下一顆震撼彈，引發了壁壘分明的解讀與激辯。部分人士將其視為示弱的信號，一位匿名的前空軍官員就對媒體表示，放棄「迫近挑戰」的說法，將被外界解讀為「美國在嚇阻決心上採取了更軟弱的立場」。抱持務實主義的布魯金斯學會（Brookings）外交政策研究主任暨「21世紀安全與情報中心」主任歐漢龍（Michael O’Hanlon）則認為，這份報告坦率地承認，美國追求對中國的全面軍事優勢是一個「難以實現的目標」，因此戰略轉為尋求一個穩定的權力平衡，而非無止盡的軍備競賽。

第三種觀點則認為這份報告不過是「換湯不換藥」。即使在鷹派色彩濃厚的美國企業研究所（AEI）內部，看法也並非鐵板一块。資深研究員麥卡斯克（Elaine McCusker）從國防投資角度出發，指出美軍對B-21「突擊者」長程轟炸機等先進武器的持續投資，其目標顯然仍是針對中國。台灣國防安全研究院的分析也呼應此點，認為該戰略只是將美軍近十年來早已在進行的軍事轉型，正式寫入官方文件。

然而麥卡斯克的同事庫珀（Zach Cooper）卻對戰略的效果表示懷疑，他直言北京根本不會同意任何有意義的危機管理機制，因為中國希望「提高美軍在中國沿海活動的風險」。但在川普政府的新戰略中，一個清晰的邏輯是：要求盟友承擔更多「責任分攤」（burden sharing），包括北約（NATO）與南韓都必須為自身的防禦承擔「主要責任」，美國也只會提供「更有限的支持」。

從華府的角度看，這項戰略的目的是將部署在歐洲與朝鮮半島的美軍資源解放出來，更靈活地投入到印太戰區。然而國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長洪子傑指出，川普政府高度不確定的政策，正導致美國的傳統盟友重新評估經濟與外交領域的「中國選項」。畢竟當老大哥的承諾變得不再可靠，尋找替代方案以平衡自身利益，便成為許多國家不得不考慮的現實。這種信任的流失，正悄悄地為中國提供見縫插針的機會，削弱美國苦心經營數十年的聯盟體系。

