美國為以色列承認索馬利蘭辯護 與巴勒斯坦國相提並論

美國29日在聯合國為以色列承認索馬利蘭的權利辯護，並將此舉與許多國家承認巴勒斯坦國相提並論。

美國駐聯合國副大使布魯斯(Tammy Bruce)在一場聯合國安全理事會(UN Security Council)緊急會議上表示：「以色列與其他主權國家一樣，享有展開外交關係的權利。」

布魯斯指出：「今年稍早，幾個國家包含安理會的成員國，單方面決定承認不存在的巴勒斯坦國，但卻沒有召開緊急會議表達安理會的憤怒。」

這段發言是針對以色列26日宣布將承認索馬利蘭為國家所引發的全球分歧，以色列史無前例的舉動引發了非洲聯盟、埃及和歐盟的批評，堅持飽受戰爭蹂躪的索馬利亞擁有其主權。

美國總統川普(Donald Trump)已表示他反對承認索馬利蘭，布魯斯29日表示：「美國政策沒有改變。」

斯洛維尼亞駐聯合國大使茲波加(Samuel Zbogar)駁斥華盛頓的比較。斯洛維尼亞承認了巴勒斯坦國。

茲波加說：「巴勒斯坦不是任何國家的一部分。它是被非法佔領的領土，正如國際法院等其他機構所宣告的」，但索馬利蘭是一個聯合國會員國的一部分，承認它將違反聯合國憲章。

作為目前安理會理事國之一，索馬利亞大使歐斯曼(Abukar Osman)譴責以色列的承認。

歐斯曼說：「這項侵略行動旨在加劇索馬利亞領土的分裂」，並呼籲聯合國明確拒絕。

多個理事國表達對索馬利亞領土統一的承諾，但沒有直接提到以色列。

英國駐聯合國大使卡琉濟(James Kariuki)重申英國支持「索馬利亞的主權、領土完整、政治獨立和統一。」

以色列代表米勒(Jonathan Miller)表示，此舉「不是針對索馬利亞的敵對行對，也不排除未來雙方對話的可能性」，並稱這是「加強穩定的機會」。

索馬利蘭1991年宣布從索馬利亞獨立，在以色列正式承認前，一直爭取國際社會的承認但沒有成功。

索馬利蘭北部地區位於非洲之角，北臨亞丁灣與葉門隔海相望，使其具有戰略重要性。