美國為何從芬蘭購買破冰船

特朗普（川普）總統持續堅持美國必須擁有格陵蘭島，他對北極地區的關注也日益加深，華盛頓訂購了新的破冰船。

為了建造這些能夠在堅冰覆蓋的海域航行的破冰船，美國找上了芬蘭——這方面的世界專家——尋求協助。

在阿克北極技術公司（Aker Arctic Technology）的冰實驗室裡，溫度低於零度，一艘破冰船的模型正在70米長的模擬水槽中航行。

它在冰封的水面上開出了一條整齊的航道。

這艘破冰船正在芬蘭首都赫爾辛基的一處設施進行測試，它是芬蘭下一代破冰船的設計方案。

「它必須具備足夠的結構強度和引擎動力。」冰性能工程師里卡·馬塔拉（Riikka Matala）說。

該公司執行長米卡·霍維萊寧（Mika Hovilainen）補充說，船體的形狀也至關重要。 「船體形狀必須能夠透過向下彎曲冰層來破冰，」他說， 「這不是切割，也不是劈砍。」

在破冰船領域，芬蘭毋庸置疑是世界領導者。芬蘭公司設計了目前所有在役破冰船的 80%，其中60%是在芬蘭的造船廠建造的。

芬蘭之所以走在世界前列，是出於無奈，芬蘭國有公司「阿蒂卡」（Artica）的總裁兼執行長馬努·維蘇里（Maunu Visuri）解釋道。該公司營運著一隻由八艘破冰船組成的船隊。

「芬蘭是世界上唯一一個所有港口在冬季都可能結冰的國家，」他說補充說，芬蘭97%的貨物都是透過海運進口的。

在最寒冷的月份，破冰船確保芬蘭港口暢通，並為大型貨輪開路。 「這對芬蘭來說至關重要。我們常說，芬蘭是一個島國。」

正是憑藉芬蘭在破冰船領域的專業技術，特朗普去年10月宣布，美國計劃向芬蘭訂購四艘破冰船，供美國海岸警衛隊使用。

另外七艘被美國稱為「北極安全巡邏艦」的艦艇將在美國建造，採用芬蘭的設計和技術。

「我們正在購買世界上最好的破冰船，而芬蘭正是以製造破冰船而聞名。」特朗普說。

阿克北極科技公司正在持續測試下一代破冰船。

依據美國法律，該國海軍與海岸警衛隊船隻必須在國內建造，但在這個案例中，總統以國家安全為由豁免了這項要求。他說稱的「外國對手的侵略性軍事姿態與經濟滲透」，指的就是俄羅斯與中國。

美國之所以對此表示擔憂，是因為氣候變遷持續使北冰洋更適宜貨船航行，至少在破冰船開路的情況下是如此。這開闢了從亞洲到歐洲的商業貿易航線，航線可以繞過俄羅斯北部，也可以繞過阿拉斯加和加拿大大陸北部，並南下至格陵蘭島。

冰層減少也意味著北極地下的油氣田更容易開採。

「現在，世界那個地區的交通流量大大增加。」美國海軍退休軍官、常駐赫爾辛基的北極專家彼得·雷布斯基（Peter Rybski）指出。

「俄羅斯擁有活躍的油氣勘探和開採產業，同時，一條從歐洲到亞洲的新興運輸航線也正在形成。」

美國計劃購買11艘芬蘭設計的破冰船（如圖），其中4艘將在芬蘭建造。

繼特朗普去年秋季宣佈相關計劃後，首批合約於12月29日簽訂。

芬蘭勞馬海洋建設公司（Rauma Marine Constructions）將在其位於芬蘭勞馬港的船廠為美國海岸警衛隊建造兩艘破冰船。首艘預計於2028年交船。

另外四艘將在美國路易斯安那州建造，這六艘船均採用阿克北極技術公司的柴電動力設計。

美國的這些訂單旨在追趕俄羅斯破冰船的數量。目前，俄羅斯擁有約40艘破冰船，其中包括8艘核動力破冰船。

相較之下，美國目前只有三艘破冰船在役。

同時，中國則運營著約五艘具備極地作業能力的船舶。「它們都不算真正的破冰船，」瑞布斯基指出，因為其設計未達到嚴格標準。「但他們正在擴充船隊。」

他還補充說，中國越來越多地派遣這些「科考船」進入阿拉斯加和俄羅斯遠東之間的北極水域，其中包括美國視為其「專屬經濟區」的區域。

「由於應對能力有限，這對美國來說就成了一個問題。」

丹麥國際研究所研究員林恩·莫滕斯加德（Lin Mortensgaard）評估指出，特朗普想要擴充破冰船船隊的願望，超越了在冰封北極海域操作的實際需求，她認為這同時也是一種展現力量的方式。

她說：「不管你擁有多少航空母艦，或多麼頻繁地用它們來威嚇各國，你都無法把航空母艦開進北極的中央海域。」

「破冰船真的是唯一能夠表明你是一個北極國家、擁有北極能力的海軍艦艇。我認為這正是美國許多論述的核心所在。」

破冰船工程師里卡馬塔拉表示，破冰船既需要結構強度，也需要強大的引擎。

回到芬蘭，赫爾辛基造船廠佔據了首都海濱的碼頭。世界上一半的破冰船都出自這裡。如今，該船廠歸加拿大戴維公司（Davie）所有，並希望贏得美國海岸警衛隊的新合約。

「地緣政治局勢確實發生了變化。」造船廠總經理金·薩爾米（Kim Salmi）說。

「我們的東面鄰居是俄羅斯。他們正在建造自己的（新）艦隊。中國也在建造他們的艦隊。」

他補充說：「美國、加拿大以及西方盟國都在尋求力量平衡。」

在一座巨大的造船廠廠房內，工人們正在切割與焊接鋼材，建造該造船廠最新的一艘破冰船——一艘名為「極地極限號」（Polar Max）的重型北極破冰船，這艘船將交付給加拿大海岸警衛隊。

芬蘭人憑藉著精簡的生產方法和數十年的經驗，能夠以驚人的速度建造這些複雜的船隻，只需兩年半到三年時間。

「100多年來，我們一直都在實踐這一點，」「阿蒂卡」公司的維蘇里說。 「設計師、營運人員、建造者，形成了一個循環。這就是為什麼芬蘭是破冰船超級大國。」