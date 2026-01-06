美國為何抓走委內瑞拉總統？律師曝「2大目的」：一塊香噴噴肥肉

國際中心／陳慈鈴報導

委內瑞拉總統馬杜洛（右）遭美國逮捕，引發國際關注。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書、X平台@eleccionescolom）

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕，引發國際關注。對此，律師王至德表示，2026年才剛開始，美國就給了全世界一個大震撼：直接派三角洲部隊去委內瑞拉把總統馬杜洛「外帶」回紐約受審。這劇情美國敢演Netflix可能還不敢拍。

王至德提到，還記得他之前寫過墨西哥女總統薛恩鮑姆被路人強吻襲胸的新聞嗎？ 那時候他說「一國元首的地位有多不被重視」，結果現在看看馬杜洛，墨西哥總統可能還算幸運的，至少她遇到的只是噁男，馬杜洛遇到的是美軍。拉美總統這個職缺，風險係數是不是有點太高了？

王至德說，很多人問，為什麼美國可以去抓別國總統？這在國際法上爭議非常大。 一般來說，國家元首享有「豁免權」，別國法院是不能審判的。但美國主張的是「美國國內法（反毒）」加上「普遍管轄權」的概念，認為只要你把毒品弄到美國，我就能辦你，管你是平民還是總統。

王至德表示，不過很有爭議的是，司法權是國家主權的底線，正常國家哪容得下他國軍隊直接殺進來抓總統？這根本就是戰爭行為！但美國也不是第一次這樣幹了，1989年美軍就曾入侵巴拿馬把當時的強人「諾瑞加」抓回邁阿密坐牢（罪名一樣是販毒），2003年也攻打伊拉克把海珊從地洞裡挖出來。 美國總是有他的「正當理由」，也就是拳頭大就是硬道理。

為什麼是「毒品恐怖主義」？王至德表示，大家有沒有發現，美國這次用的罪名很有意思，不是「貪污」、不是「獨裁」，而是「毒品恐怖主義（Narco-Terrorism）」。

王至德指出，這其實是美國的「精心安排」，一般來說，國家元首有「刑事豁免權」，別國不能隨便抓。但一旦掛上「恐怖主義」和「毒品」的標籤，美國就會啟動國內法（如《愛國者法案》等概念的延伸），主張這威脅到美國國家安全，直接無視你的總統身分，這是「刑事豁免權的例外」(雖然是美國自己說的…)。不過還有一點，其實早在2019年，當時的議長胡安·瓜伊多曾經發動政變，而馬上被美國承認是合法政權，也就是對美國來說，馬杜洛其實不是委內瑞拉的總統…。

王至德說，再來是長臂管轄（Long-arm Jurisdiction）。美國司法部指控馬杜洛領導「太陽集團（Cartel of the Suns）」，跟恐怖組織合作把古柯鹼運到美國。只要毒品最後是賣給美國人，再結合上面的「刑事豁免權的例外」產生的疊加效後，美國法院就可以說：「嘿！這歸我管！」哪怕你人根本沒踏進美國半步。

至於美國此舉真的只是為了反毒嗎？王至德表示，雖然起訴書寫得洋洋灑灑，說馬杜洛運了幾千噸古柯鹼。但很多人都知道，事情通常沒那麼單純。其中包括石油真的好香、殺雞儆猴等原因。

王至德說明，委內瑞拉擁有世界級的石油儲量，而且還是OPEC石油輸出國組織的創始國喔！不過欠缺煉油的資金與技術，因此常把原油拿去跟別國換煉好的油或民生物資，也被稱為躺在金山上的乞丐，致於為什麼會沒有資金煉油，那又是一個故事了。委內瑞拉位在美國的旁邊，川普當選後一直喊「美國優先」，與其花大錢從中東運油，不如把這個「後花園」整理一下？掌握了馬杜洛，等於掌握了那地底下的黑金，為了美國利益，委內瑞拉本來就是塊香噴噴的肥肉…。

王至德認為，美國此舉也是在告訴其他拉美（甚至全球）不聽話的領袖：「別以為當了總統就沒事，惹毛我，我也能派兵去把你抓回來受審。」這對伊朗這種還在跟委內瑞拉在那邊「好朋友」的國家，絕對是一個超大的警告。

王至德更指出，這個事件在法律上，是用「毒品+恐怖主義」來打破主權防護罩；政治上，就是「拳頭大」加上「資源利益」。這就是國際社會的叢林法則，夠現實吧！不過在強國旁邊的處境也實在是很艱難…。王至德還說，法律有的時候在絕對的力量面前，也只能稍微讓步一下，不然還能怎麼辦呢？

