美國為何緊盯委內瑞拉石油？這對中國等國意味著什麼？

（德國之聲中文網）美國總統特朗普在當地時間周二（1月6日）晚間宣布，他已經與委內瑞拉臨時政府達成協議，會將委內瑞拉的大量石油轉移至美國。

特朗普在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發帖稱，委內瑞拉將向美國“移交”3000萬至5000萬桶“受制裁石油”。

委內瑞拉代理總統羅德裡格斯（Delcy Rodriguez）周三晚間表示，委內瑞拉對於建立“與美國的能源關系持開放態度”。

與此同時，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）證實，該公司正在與美國就原油銷售進行談判。

委內瑞拉的石油受到美國制裁，原因是華盛頓指責委內瑞拉領導人馬杜羅及其政府存在腐敗、壓迫和操縱選舉等行為。

美國在上周末跨境抓捕了在委內瑞拉實行專制統治已經十余年的馬杜羅及其妻子。幾天後，美國似乎就與委內瑞拉臨時當局達成了協議。特朗普將該協議描述為兩國經濟的機遇以及一項人道主義舉措。委內瑞拉民眾由於多年的當局治理不善和腐敗，持續面臨食品、藥品和基本服務嚴重短缺的問題。

特朗普表示，美國政府將以市場價出售石油，所得收入將由他直接控制，“以確保其用於造福委內瑞拉民眾和美國”。

消息公布後，1月7日全球油價的下跌幅度一度達到1%。

特朗普的協議將如何運作？

截至目前，特朗普未透露太多關於該協議的具體運作細節，也沒有說明石油轉移至美國將在多長時間內完成。

能源分析師表示，這些石油很可能來自現有庫存。3000萬至5000萬桶石油相當於委內瑞拉一到兩個月的石油產量。

彭博社的初步估計顯示，按當前價格計算，委內瑞拉石油的價值可能高達28億美元。

委內瑞拉擁有全球約五分之一的石油儲量，曾是主要的石油生產國。但經過多年的衰落，如今其產量僅佔全球總產量的不到1%。

據多家新聞通訊社周三報道，美國總統計劃於周五在白宮會見石油行業高管，討論美國投資重建委內瑞拉石油生產基礎設施的事宜。

盡管特朗普態度樂觀，但業內分析人士認為，委內瑞拉老化的基礎設施和當前的低油價可能阻礙石油產量的快速增長。

石油生產第一大國美國，為什麼要進口委內瑞拉石油？

美國生產的大部分石油是輕質原油，而許多美國煉油廠是為了將重質原油加工成汽油、柴油等對美國經濟至關重要的產品而建造的。在長達幾十年的時間裡，委內瑞拉的石油曾填補這一市場空白。

現在，美國通過從加拿大和墨西哥等國進口重質原油，以維持這些煉油廠的高效運轉。

美國燃料和石化制造商協會指出，使用合適的原油混合比例對於“保持煉油廠高效運轉、降低成本和維護能源安全”至關重要。

如果將這些煉油廠——特別是墨西哥灣沿岸的煉油廠——進行改造，使其完全使用美國輕質原油，將耗資數十億美元，耗時數十年。對此，石油行業沒什麼興趣。

盡管委內瑞拉的石油產量近年來大幅下降，但該國卻擁有世界上最大的重油儲量，因此重新獲得委內瑞拉石油的供應對美國煉油商而言是一項戰略目標。

這項協議將對加拿大和墨西哥產生什麼影響？

如果特朗普成功使委內瑞拉石油重新進入市場，這將使美國對加拿大擁有更大的影響力，因為加拿大的石油工業出口幾乎全部依賴美國市場。

加拿大每天向美國煉油廠輸送大約400萬桶石油，其中大部分是重質原油——與委內瑞拉生產原油的類型相同。

分析人士警告稱，這可能會削弱加拿大在未來能源爭端中的地位，尤其是考慮加拿大國內生產商目前已經面臨利潤微薄和管道輸送能力有限的情況。

這將進一步加劇美加貿易關系緊張。自特朗普去年重返白宮以來，兩國在關稅和貿易規則問題上屢次發生沖突。

墨西哥也面臨著類似的沖擊，盡管這種沖擊可能沒那麼直接。墨西哥每天向美國出口約60萬桶原油，其中也包括重質原油。如果有更多來自委內瑞拉的石油，墨西哥可能要被迫實現石油出口多元化或加快煉油廠升級改造，而這些都將耗資不菲。

協議對於中國、俄羅斯、伊朗、古巴意味著什麼？

美國廣播公司新聞網（ABC News）周三報道稱，特朗普政府已告知委內瑞拉臨時總統羅德裡格斯，在石油領域只能與美國合作，並在銷售時優先考慮美國買家。

ABC新聞還表示，華盛頓方面也敦促委內瑞拉當局，減少與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的聯系。如果這一提議得以實施，將標志著地緣政治格局的巨大轉變。

若羅德裡格斯接受特朗普的要求，中國將失去一個重要的低價原油來源。委內瑞拉石油出口的三分之二都流向中國。

不過，這個在中國石油進口總量中佔比並不很大。據路透社報導，中國2025年每天進口約38.9萬桶委內瑞拉石油，約佔中國海運原油進口量的4%。貿易商們表示，中國現在可能會更多地轉向伊朗和俄羅斯。

在周三中國外交部例行記者會上，當彭博社的記者提及ABC新聞關於“特朗普政府要求委內瑞拉切斷與中、俄、伊、古四國經濟聯系，石油生產方面只能和美國合作”的報導時，北京回應稱這是 “典型的霸凌行徑”。

中國外交部發言人毛寧說：“委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。美國悍然對委內瑞拉動武並要求委內瑞拉處置自身石油資源時‘美國優先’，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利，中方對此強烈譴責”。

對於同樣擁有豐富石油儲備的俄羅斯和伊朗，這意味著委內瑞拉這個政治盟友被拉入了華盛頓的勢力範圍。

對於委內瑞拉另一個政治盟友古巴，該協議將帶來最沉重的打擊。古巴嚴重依賴委內瑞拉的石油，若委內瑞拉石油受華盛頓控制，古巴將面臨更加嚴重的燃料短缺和經濟壓力。

多年來，委內瑞拉受制裁的原油大部分都通過所謂的“影子船隊”運輸，這些油輪會關閉追蹤系統，並使用空殼公司來隱藏航線。這些石油大部分流向中國，小部分流向印度等其他亞洲買家。

彭博社周三報道稱，自去年12月中旬以來，美國實施的封鎖已迫使許多此類船只逃離或停止運營。

美聯社報道稱，美國周三表示，已扣押兩艘與委內瑞拉有關的受制裁油輪，一艘在北大西洋，另一艘在加勒比海域。

與此同時，一些原油已經運往美國。據彭博社報導，美國能源巨頭雪佛龍公司安排了11艘油輪將委內瑞拉原油運往美國煉油廠。在此前美國制裁的背景下，雪佛龍是唯一一家被允許開采和出口委內瑞拉原油的西方企業。

作者: Nik Martin