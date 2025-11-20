美國為何要跟央行聯合發聲明？陳鳳馨揭關鍵原因「不是匯率」：這問題嚴重多了

台灣央行與美國財政部14日發布《台美匯率議題聯合聲明》，強調雙方不會意圖影響匯率，前行政院副院長施俊吉也分析，台灣拋售美債的規模將可達7000億美元，比中國大量拋售還可怕，所以美國為了避免美債崩盤，才出面安撫台灣市場。對此，媒體人陳鳳馨於節目《東南西北龍鳳配》表示，包含中國的許多國家均開始拋售美債，美國面臨國債賣不出去的困境，「美債問題比美元問題嚴重多了」。

陳鳳馨指出，央行持有之美國公債，自今年3月的2369億美元升至2998億，所以這大約3000億再加上台灣壽險業所持的約7000億美債，數量龐大，可能促成此次台美聯合發布聲明的原因。

陳鳳馨推測，新台幣將不會大幅升值，央行將控制漲幅在每季GDP的2%以內，同時台灣也將「繼續乖乖地買美債」；但也讓《經濟學人》所指的「台灣病」其中兩項問題，也就是「貧富差距」、「高房價」將無法解決。

媒體人唐湘龍則表示，美國匯率協議中總是高舉「不操縱匯率」，「但匯率的存在就是要操縱的」，不操作匯率是一個悖論、神話，美國身為「全球央行」，能決定全球主要資本流動，因此不會意識操作匯率對其他國家的必要性。

