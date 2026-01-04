美國為何跨境抓捕馬杜羅？

（德國之聲中文網）隨著一份近期解封的美國司法部起訴書公開，委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）所面臨的指控細節浮出水面。除了他已經被聯合國指控f犯有“反人類罪”以外，美方指控其領導著一個“腐敗且非法”的政府，並通過大規模販毒行動向美國境內傾銷了數千噸可卡因。

本周六凌晨，美國在委內瑞拉境內采取了一場令人震驚的軍事行動，成功抓獲馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）。此舉為美國檢方在曼哈頓法庭審判這位盛產石油的南美國家長期領導人鋪平了道路。

廣告 廣告

美國總檢察長帕姆·邦迪（Pam Bondi）在社交平台X上強硬表態稱，馬杜羅夫婦“很快將在美國的土地上、美國的法庭裡，面臨美國法律的正義審判”。

核心指控：毒品恐怖主義與武器罪

馬杜羅此次與其妻子、兒子及另外三名共犯一同被起訴。起訴書共列出了四項重罪指控，包括共謀從事毒品恐怖主義、共謀進口可卡因、非法持有機關槍及破壞性裝置，以及共謀持有前述武器。

這些罪名與2020年特朗普第一任期內對馬杜羅發起的指控一致，但本周六解封的新起訴書增加了針對馬杜羅妻子弗洛雷斯的指控。周六晚間，白宮社交媒體賬號發布的一段視頻顯示，馬杜羅在兩名聯邦特工的押解下穿過紐約美國禁毒署（DEA）辦公室。目前，他預計將被羈押在布魯克林的聯邦監獄等待審判。

美方指控：國家機器淪為“毒梟保護傘”

美國司法部在起訴書中描繪了一個由可卡因滋養的腐敗體系。美方指控馬杜羅與“世界上一些最暴力、最臭名昭著的販毒者及毒品恐怖分子”合作。

據稱，包括錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）和“阿拉瓜火車”（Tren de Aragua）在內的跨國暴力犯罪組織與委內瑞拉政府直接勾結。這些組織將利潤上繳給委內瑞拉高層官員，以換取其保護和後勤支持。

起訴書指出，馬杜羅不僅為個人、其統治集團成員及其家人牟利，還動用國家力量為毒品販運提供“掩護”。據估算，截至2020年，每年約有250噸可卡因經由委內瑞拉境內，通過快艇、漁船、貨輪甚至從秘密簡易機場起飛的飛機運往美國。

謀殺、綁架與賄賂：第一夫人的角色

除了販毒，美方還指控馬杜羅夫婦下令實施綁架、毆打和謀殺，對象是那些“拖欠毒資或破壞販毒行動的人”，其中包括加拉加斯的一名當地毒梟。

針對馬杜羅妻子弗洛雷斯的指控則更為具體：她被指控在2007年收受數十萬美元賄賂，促成了一名大毒梟與委內瑞拉國家禁毒局局長的會面。在此次腐敗交易中，該毒梟同意每月向禁毒官員支付賄賂，並為每一架攜帶可卡因的航班支付約10萬美元的“買路錢”，部分款項最終流向了弗洛雷斯。

此外，起訴書還重提了弗洛雷斯的兩名侄子的舊案。這兩人曾於2017年因試圖從委內瑞拉“總統停機坪”向美國運送數百公斤可卡因被判刑18年，後於2022年的換囚行動中獲釋。美方錄音顯示，他們曾宣稱自己正在與美國進行一場“戰爭”。

“戰爭部支持司法部”：行動的合法性辯論

在新聞發布會上，美國國務卿馬科·盧比奧（Marco Rubio）與參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Caine）將這次軍事突襲定性為一次“執法行動”。凱恩強調，軍方是“應司法部的要求”采取行動的。

盧比奧在回應國會是否得到通知時表示，這次抓捕本質上是執行法律職能，是“戰爭部（國防部）支持司法部”的實例。他重申，馬杜羅是“美國法律的逃犯”，對其的懸賞金額曾高達5000萬美元。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (美聯社，德國電視一台)