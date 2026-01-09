美國為控制委內瑞拉石油出口 正在加勒比海扣押又1艘油輪

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）1名美國官員今天表示，美國正在加勒比海的千里達島（Trinidad）附近扣押油輪「歐林娜號」（Olina），這是華府為了控制委內瑞拉石油出口，而在近幾週第5起類似攔阻行動。

路透社報導，根據公開航運資料庫Equasis，歐林娜號非法懸掛東南亞國家東帝汶的國旗。

1名知情的航運界消息人士指出，這艘油輪先前是從委內瑞拉出發，今天遭到扣押時已經返回區域。（編譯：張正芊）1150109