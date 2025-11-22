美國烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
（中央社基輔21日綜合外電報導）一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。
法新社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席及談判代表團成員烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群媒體寫道：「烏克蘭與美國高階官員未來幾天將在瑞士展開磋商，討論未來和平協議的可能框架。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早批准烏方代表團參與會談，代表團將由總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）領銜。
此外，法國總統府指出，英國、法國和德國領袖今天在南非舉行的20國集團（G20）峰會場邊會晤，討論如何共同因應美國向烏克蘭提出的和平計畫。
美國總統川普（Donald Trump）政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，內容包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北大西洋公約組織（NATO）等，川普並希望烏方在感恩節（11月27日）前同意這項方案。（編譯：洪培英）1141122
其他人也在看
中華電展示3大智慧防災系統 強化防災韌性
（中央社記者江明晏台北21日電）提升防災韌性，中華電信今天宣布，展示3大智慧防災系統，以科技力量強化災害應變能力，例如，針對颱風孤島、海嘯與土石流3類災害，中華電研發智慧化避難疏散演算法，輔助縮短決策與執行時間。中央社 ・ 1 天前
年度原民大劇「神鹿與少女」 山林裡的閃耀琉璃珠震撼公演
原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）位於屏東瑪家鄉，新建的歌舞館今年中落成，如今已是山林中的歌舞表演盛地，堪稱山林裡的閃耀琉璃珠，中心所屬「娜麓灣樂舞劇團」配合國際級展演廳，推出最新的年度樂舞《Saliyaliyan－印象Kasavakan》，樂舞劇團精湛演出卑南族建和部落傳頌多年的自由時報 ・ 2 小時前
加美大不同 人民自衛權大相逕庭 (圖)
加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）批評加拿大治安越來越糟糕，但加拿大的「合理自衛權」定義不清，反讓歹徒有機可乘。他表示其政黨將提出刑法修正案，明確「合理自衛權」定義。中央社 ・ 3 小時前
劉德音獲羅伯特諾伊斯獎：並肩台積電30年是畢生榮幸
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），他表示，過去30年與台積電夥伴並肩工作是畢生榮幸；感謝業界夥伴的共同努力，為半導體產業建立卓越的晶圓代工生態系。中央社 ・ 1 天前
割地、裁軍！ 川普逼烏克蘭「感恩節」停火 疑斷情資&軍援
烏俄戰爭已經打了超過3年，美國總統川普為了逼烏克蘭，同意他提出的「28點和平計畫」，傳出削減情資共享和武器供應作為手段，對烏克蘭下達通牒。川普要求烏克蘭在下週四，也就是美國的感恩節前，必須簽署和平計畫。只是烏克蘭總統澤倫斯基回應，他願意和美國合作，不過也強調絕對不會背叛烏克蘭。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
亞柏捷報！印尼挑戰賽男單王渝凱、女雙宋奕萱/周芸安明爭金
BWF（Badminton World Federation，世界羽球聯合會）在印尼舉行的挑戰賽，台灣亞柏球團男單王渝凱以及新搭檔的女雙宋奕萱/周芸安雙雙晉級決賽，將於明日挑戰金牌。太報 ・ 18 小時前
川普「28點和平計畫」曝光！傳要求烏克蘭重大讓步 美議員：偏袒俄羅斯
俄烏戰爭陷入膠著之際，一項由美國總統川普代表私下推動的「和平計畫」近期引爆華府政壇的擔憂與爭議。據多名消息人士透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）於上月在美國邁阿密與俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）舉行了密會，雙方討論了一份旨在結束俄烏衝突的28點和平計畫。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台大早產兒回娘家活動（1） (圖)
台大醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年（圖）印象難忘台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，113年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動。中央社 ・ 17 小時前
G20領袖峰會在即 歐盟將與烏克蘭商討和平計畫
（中央社約翰尼斯堡21日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團（G20）峰會期間聯繫烏克蘭總統澤倫斯基，以商討美國提出的一項和平計畫。中央社 ・ 1 天前
從烏俄看台灣／烏前駐美武官：嚇阻不是口號 是給對手看到「真正的準備」
俄烏戰爭持續將近3年，曾派駐北約、擔任烏克蘭駐美武官的烏克蘭空軍退役上校奧爾迪諾維奇（Andrii Ordynovych）表示，嚇阻不是口號，而是讓對手看到你真的在準備，積極進行自我防衛也能增加國際信任，影響他國未來是否願意在危機中提供協助的意願。太報 ・ 5 小時前
美施壓烏克蘭接受和平方案 傳威脅切斷情報與軍援
路透社今天(21日)引述2名知情人士報導，華府威脅要切斷與烏克蘭的情報共享和武器供應，以迫使基輔同意美國提議的和平協議框架。 消息人士表示，基輔這次面臨到比前幾次和平談判更大的壓力。美國希望，烏克蘭在27日前同意這項它斡旋的和平協議框架。 其中一位消息人士說：「他們想結束戰爭，而且是由烏克蘭來付出代價。」 一個美國高級軍事官員組成的代表團20日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，討論結束戰爭的和平之路。 美國駐烏克蘭大使和率領代表團的美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)稱這項會晤取得了成功，並表示華府尋求為美烏兩國簽署相關文件擬定「積極的時間表」。中央廣播電台 ・ 1 天前
受夠了美態度反覆! 德援烏金牛座進入最後協調 英「戰鷹聖騎士」已上前線
[Newtalk新聞] 歐洲近期加速對烏克蘭的軍事援助，據多個軍事觀察帳號披露，德國已開始為提供「金牛座」（Taurus）長程巡弋飛彈做最後準備，而烏軍也確認接收了英國製造的「戰鷹聖騎士」（Terrahawk Paladin）機動防空系統。此外，德國內閣也通過首份國家太空防衛戰略，預計到 2030 年投入 350 億歐元強化軍事太空實力。 X 帳號「NSTRIKE」指出，烏軍目前已啟用「戰鷹聖騎士」系統，其核心是一套自主搜尋與追蹤模組，由光電感測器搭配小型雷達組成，可自動識別敵方無人機或低空目標，並由遠端操控的 30 公釐防空機砲直接開火。目前烏軍未公開數量，僅指出該系統能「補上密集防空網的空隙」，尤其適用於壓制俄軍 FPV 無人機的突破點。 英國製造的「戰鷹聖騎士」（Terrahawk Paladin）機動防空系統。 圖：翻攝自 X 「NSTRIKE」也指出，德國德國總理梅爾茨則證實，德國已進入向烏克蘭轉交「金牛座」飛彈的最後技術協調階段。由於該飛彈具備 500 公里以上射程，可直接威脅克里米亞與俄軍後勤樞紐，一直是德國最敏感的軍援選項。X 帳號「Astraia」則形容，這次德國動作新頭殼 ・ 1 天前
15萬顆芬普尼毒蛋流竄！台中、新北流向曝 1編號快避開 擴大稽查啟動
彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標卻仍在移動管制期間出貨，11/9短短一天外流285籃、約5.7萬顆，分別流向台中與新北，部分已售出至早餐店、小吃店等。中央與地方已全面下架回收，衛福部強調本周起擴大稽查健康2.0 ・ 4 小時前
美國缺席 南非G20峰會通過聚焦氣候變遷宣言
20國集團(G20)主要經濟體領袖今天(22日)齊聚南非，通過了一項關於應對氣候危機和其他全球挑戰的宣言。美國抵制今年的G20峰會，而該宣言的起草過程中並未徵求美國的意見，一位白宮官員稱此舉「可恥」。 南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的發言人告訴記者，該宣言使用了華盛頓一直反對的措辭-「無法重新談判」，這反映出南非與川普政府因為這項峰會上所導致的緊張關係。 該名發言人表示：「我們為此努力了一整年，過去一周更是無比緊張。」 拉瑪佛沙此前曾表示，各方針對峰會宣言「達成了壓倒性共識」。 據4位知情人士透露，G20特使21日起草了一份領袖宣言草案，美國並未參與其中。 這項宣言使用了川普政府長期以來不喜歡的措辭，包括強調氣候變遷的嚴重性，以及更好地適應氣候變遷的必要性，並讚揚促進再生能源發展的目標，另外並指出貧困國家背負著沉重的債務負擔。 美國2026任G20輪值主席國 交接儀式無代表出席 G20宣言中提及氣候變遷顯然無視美國總統川普的立場。川普長期對人類活動造成全球暖化的這項科學共識持質疑立場。美國官員曾表示，他們將反對在G20宣言中提及氣候變遷。 拉瑪佛沙在峰會開幕致詞時表中央廣播電台 ・ 15 小時前
【換日線教育】大學轉系划算嗎？台大助理教授算給你看！
在台大任教這些年來，我早見過無數次這樣的場景：大一新生便盤算著換跑道；來申請助理工作的學生，曾經是 A 系，後來轉到 B 系，再雙主修 C 系，甚至輔修 D 系。這聽起來很合理──畢竟在很多台灣人的觀念裡，大學志願有高低之分，差別只在於如何排列順序。那麼，雙轉到「更好的系」不就是理所當然的選擇嗎？ 然而，多年觀察下來，我發現，許多學生的思考邏輯忽略了一個關鍵的經濟學概念──比較利益（Comparative Advantage）。忽略它，往往會讓人進了大學，甚至完成雙轉後，才開始懊悔。換日線Crossing ・ 1 天前
美國俄烏和平方案需補強 歐洲挺基輔爭取更好條件
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。中央社 ・ 11 小時前
南非G20峰會美國缺席 領袖宣言草案聚焦氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）主要經濟體領袖今天齊聚南非，參加美國抵制的峰會，尋求就一份宣言草案達成協議。這項草案主要聚焦於氣候變遷。中央社 ・ 18 小時前
烏克蘭與美國將在瑞士商談替代和平方案
烏克蘭總統澤連斯基不願直接接受美國總統特朗普提出的和平計劃。他已確定派往瑞士與美國代表進行談判的小組成員。烏克蘭的歐洲支持國家代表也將與美國進行談判。德國之聲 ・ 12 小時前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 4 小時前
川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看
美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Dri...聯合新聞網 ・ 1 天前