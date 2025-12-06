美國烏克蘭會談無明顯突破 澤倫斯基承諾持續追求和平

（中央社邁阿密6日綜合外電報導）烏克蘭與美國官員歷時3天的會談今天結束，未見明顯突破。儘管俄羅斯再度對烏克蘭發動一連串無人機與飛彈攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基仍承諾持續談判，以追求「真正的和平」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他加入烏國的談判代表，參與了在佛羅里達舉行的第3天會談，並和美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）進行「非常實質且具建設性」的通話。

法新社報導，澤倫斯基在Telegram表示：「烏克蘭致力於持續與美方真誠合作，以實現真正的和平。」他補充指出，雙方已就「接下來的步驟及與美國會談的形式」達成共識。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在巴黎宣布，將於8日在倫敦與澤倫斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，評估由美國擬定、旨在終結這場近4年戰爭的方案談判進展。

在今天會談前，俄羅斯徹夜對烏克蘭發射超過700架無人機及飛彈，鎖定能源設施、鐵路等重要基礎建設，導致數千戶家庭的暖氣及用水中斷。

澤倫斯基稍早於社群媒體指出：「這些攻擊的主要目標，再次對準能源設施。俄羅斯的目的是讓數百萬烏克蘭人受苦。」

此次會談是在魏科夫與庫許納2日前往克里姆林宮會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）後登場，當時莫斯科否決了美國提出的部分方案。

根據魏科夫昨天在社群媒體X平台發布的邁阿密會談紀要，「雙方同意，要實質推動任何協議，取決於俄羅斯是否準備展現對長遠和平的嚴肅承諾，包括採取降溫與停止殺戮的行動」。

同日，美方與烏方官員「也對安全安排的架構達成協議，並討論維持長久和平所需的嚇阻能力」。（編譯：徐崇哲）1141207