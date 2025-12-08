美國無人機十億美元大單！ 台廠雷虎「入陣」拚得標

台北市 / 綜合報導

美國國防部推出「無人機優勢計畫」，目標在2027年前，採購超過30萬架「單程攻擊無人機」，標案金額高達十億美元，折合台幣超過三百億元。台灣無人機指標廠雷虎科技，今(8)日宣布將參與競標；如果之後順利得標，將成為我國第一間，奪下美軍大單的民間國防企業。軍事專家認為，雷虎科技有望藉此打開國際知名度，進一步將軍工產品，賣往其他「非紅供應鏈」國家。

自殺無人機，快速飛向天際，雷虎Overkill FPV系列，最高時速120公里，能續航30分鐘，酬載公斤數，還能從3擴充到7，這系列無人機，今年九月獲得認證，入選美國「藍色無人機清單」，代表已經通過嚴格安檢，雷虎也因此得到資格，競標美國的「無人機優勢計畫」。

這項標案總額高達十億美元，將在2026年2月16日，選出25家供應商，進行實兵驗測，獲選廠商7月前，預計交付首批三萬份訂單，美國目標在2027年前，採購超過30萬架，低成本的單程攻擊無人機，雷虎若能雀屏中選，意義非凡。

軍事專家林穎佑：「(如果雷虎)它都能夠去通過美軍，這樣子一個高規格的要求了，那如果連美軍都採用的話，為什麼其他國家會不採用，未來如果雷虎，它想要在不管是國內市場，或是它要打入到國際市場，是很好的一個招牌。」

雷虎目前在台灣，已經建立軍規產線，月產能有數千架，也預計在2026年第一季，在美國俄亥俄州正式投產，海內外訂單兩手抓，如果順利標下美國大單，說不定還能助攻台美關係。

美國戰爭部長赫格塞斯：「確保我們(美國)的任何盟友，都不會在持續性軍事攻擊下難以防禦，這正是我們所指的印太地區的嚇阻，不是要支配中國，而是要確保中國沒能力主宰我們或我們的盟友，我們並不是想支配或羞辱中國，我們也無意改變台灣現狀。」

強調要用實力嚇阻中國，美國戰爭部長赫格塞斯明確指示，「無人機優勢計畫」的採購，以「美國優先」和「可信任盟友」為原則，雷虎若能以非紅供應鏈之姿，成功打入美軍市場，除了能增強自身出口競爭力，台灣技術的國際能見度，想必也會大幅提升。

