美國無人海事系統產業團訪台 盼對接供應鏈夥伴關係

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）美國「聯合太平洋創新聯盟」無人海事系統產業團訪台，期盼對接供應鏈夥伴關係，外交部政務次長陳明祺於歡迎酒會指出，台美經濟與安全戰略夥伴關係持續深化，期盼訪團促進台美無人系統產業合作。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺於8日晚間在外交部主持酒會，歡迎美國「聯合太平洋創新聯盟」（UPIA）籌組無人海事系統產業訪問團來訪。

陳明祺致詞表示，近年台美經濟與安全戰略夥伴關係持續深化，彼此更是打造具韌性與競爭力供應鏈的重要夥伴，緊密的產業合作不僅可共創經濟繁榮，更有助促進印太地區的和平與穩定，歡迎UPIA組團來訪，進一步促進台美無人系統產業合作。

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UPIA創辦人Eric Du致詞時提及，訪團此行聚焦瞭解台灣的產業需求、分享各自的專業技術，更重要的是加強與台灣在地業者合作，期待共同推進及對接緊密的供應鏈夥伴關係。

外交部說，歡迎UPIA組團來訪，以具體行動為台美共同打造無人系統及非紅供應鏈提供絕佳動能。台灣將持續深化與美國在各領域的全方位夥伴關係，共同維護並促進台美及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1150409