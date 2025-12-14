（圖／美國海軍）

英國《每日電訊報》報導，根據稍早公布的一份美國最高軍事機密《超越優勢簡報》指出，美方兵推多次顯示，一旦台海爆發戰爭，美軍可能在中國以「極音速飛彈＋大量廉價武器」進行的飽和攻勢下，迅速失去制海、制空權，包括福特號航母等主力艦艇都會在幾分鐘內被擊沉，甚且解放軍有能力在美國大批武器接近台灣之前，就將其摧毀。

這份報告與美軍高層近年來的表態高度一致。前美國防長奧斯丁曾直言內部兵推結果「我們總是輸」。《紐約時報》報導說，一名在拜登政府任內審閱過這份文件的國家安全官員，臉色驟變並感到震驚，因為報告中明確強調，中國已針對美國可能採取的所有軍事戰略，制定了多層次的反制措施，倘若兩國爆發戰爭，中國對美國的每個底牌「都有一層又一層的備援」。

美國已有認清現實的自知之明，一旦台海真的發生衝突，美國根本救不了台灣。近年民進黨政府編列巨額軍購大撒幣、狂買美製武器，包括F-16V、魚叉飛彈、海馬斯火箭、無人機等，經費動輒上千億新台幣。如今，美軍文件直接告訴台灣，這些昂貴的軍購在真正戰爭中或許沒機會派上用場，台灣人民辛苦納稅的血汗錢換來一場空。

遠水救不了近火，美軍心知肚明無力保台，還要我們1.25兆，這已經不是台灣向美國繳交保護費，而是美國對台灣赤裸裸的詐騙，台灣花錢買不到保障，不僅戳破了美國「支持」的謊言，也讓台灣民眾看清，依附外部勢力、「以武謀獨」換不來所謂「安全」，只會不斷被掏空，最終淪為大國博弈的犧牲品。台灣若要真正遠離戰火，應當回到兩岸和平、合作、融合發展的正確軌道。（作者為台灣青年聯合會理事長）