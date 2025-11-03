美國爆特斯拉「車門把手失靈」！ 脫困SOP教戰
美國特斯拉傳出「門把失靈」驚魂記！多位美國車主投訴電池出現問題，導致車門把手無法正常使用，還被困在車內，美國也開始調查特斯拉。雖然台灣可能還沒傳出類似大量異常狀況，不過專家也教戰「脫困SOP」，並建議小電瓶約兩年就能更換。
特斯拉Model 3突沒電，車內一片黑漆漆，人在後座門打不開，緊急爬到前方駕駛座，車窗開關前設有手動解鎖裝置，向上拉就能打開前車門，不過維修改裝業者建議，還是要定期換電瓶。汽車維修改裝業者小恩：「車上的小電瓶16V小電瓶，當然會建議2年的話就要注意更換。」電瓶一旦斷電，車門可能無法正常開啟。汽車維修改裝業者小恩：「以小電瓶的話，以Model 3來講的話，現在更換大概都是落在4千上下這樣子，Model Y的話它那顆電瓶比較不一樣，它是16V電瓶，那顆的話更換大概都落在萬元左右。」
維修改裝業者估算，每個月大概會接到1起特斯拉沒電救援需求，只能帶著工具去緊急接電，不過不同年份和版本的特斯拉，手動開門裝置位置和操作方式也可能不同。記者劉育瑄：「假如我在改版後的Model Y裡遇到突然停電，這個時候其實後座儲物槽這裡有一個小蓋子，打開之後就有緊急拉索，這個時候往前一拉，後門就會立刻打開。」台灣Model Y車主：「如果是我的話，可能在後座那邊，可能會跟乘坐者講說，如果真的發生狀況的話，哪裡可以有手動開啟的拉繩可以拉。」
其實美國近期正在調查特斯拉，因為接到多位消費者投訴，指出電池問題讓門把失靈，就有美國Model Y車主抱怨，和安全座椅上的兒子被困在車內30分鐘，直到拖吊車趕到並接電後才脫困。另外還有美國Model Y車主將寶寶固定在安全座椅後，電池突然沒電，無法開門進入，最後請消防員來救援。反觀台灣是否傳出類似狀況呢？截稿前台灣特斯拉還沒回應，不過多了解如何脫困，緊急狀況時就能多份保障。
