美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因

[NOWnews今日新聞] 瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等，同時之間，英國也有警示超過千例的胰臟炎報告，包括17例的死亡個案「這讓我想到減重手術，我常常說應該抱著必死的覺悟去接受手術，因為死亡對個人或家屬來說，就是0跟1而已。

王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」以「瘦瘦針副作用在美國已產生大規模訴訟」為題發文，稱隨著使用猛健樂的美國人數量的上升，起訴製造商的人數也在增加，目前減肥藥物訴訟在美國多個州聯合訴訟，其中律師團提出的傷害包括胃腸道嚴重問題、75%的人主張有胃麻痺（gastroparesis），表現為嚴重延緩胃排空、嚴重或永久性胃麻痺或胃輕癱（stomach paralysis or gastroparesis）、腸阻塞、腸梗塞、結腸破裂、嚴重嘔吐（8%）到需要住院治療的程度，其他大宗就是噁心、嘔吐、腹瀉、便秘或其他胃腸道問題的嚴重和持續症狀，需要住院或多次就醫，再來還有眼睛與神經相關問題，例如突發性視力喪失、新的色盲或眼部血流中斷（NAION）、視神經喪失等。

其他不良反應則有深靜脈血栓或肺栓塞，有死亡案例、肝腸道外傷或需要手術、營養不良併發症、壞死性胰臟炎、需要手術的咽部損傷、術中肺吸入、2022年3月之前發生膽囊損傷，導致膽囊切除、胰腺癌。此外，英國也在跟警示超過千例的胰臟炎報告，包括17例的死亡個案。

王姿允指出，製藥公司的立場是堅稱這些藥物經過嚴格測試與 FDA 審查，有明確標籤說明已知風險（如胃腸不適），在許多臨床試驗與大規模觀察性研究中，安全性整體被認為是良好。而有些受害者表示，仿單並未強調死亡風險，許多開立的醫師也並未讓她們了解到這些風險。

此說法讓王姿允想到減重手術「民眾的心存僥倖+醫師的淡化風險跟安全性保證，就是這些悲劇發生的原因」，她常常說應該抱著必死的覺悟去接受手術，因為死亡對個人或家屬來說，就是0跟1而已，很多人不管用藥或手術都是心存僥倖，覺得手術同意書或是仿單上的副作用不會發生在自己身上，再加上手術或開藥醫師不斷淡化手術及藥物風險及副作用，把一個有死亡風險的手術說成醫美手術，把有可能有致死副作用的藥物說成用一輩子也很安全。

王姿允提到，在她的認知裡，減重需要吃下去喝下去的食物跟水量都很大，而「減掉大體重」本身就伴隨流失肌肉跟脫水的風險，所以一個會讓人噁心嘔吐吃不下喝不下的藥物，她真心會怕，台灣的GLP-1減重針才剛開始瘋不久，還是要注意可能的副作用，才不會為了減重賠掉健康。

