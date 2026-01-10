美國爆連環槍擊案！24歲男殺家人釀6死 爸爸遭爆頭

美國密西西比州於當地時間9日晚間發生連環槍擊案，一共有6人死亡，警方已將24歲犯嫌逮捕，據悉，他殺害的6人當中，有4位是他的親屬，其中一人還是他的父親。

綜合外媒報導，這起事件發生於克萊郡（Clay County）、鄰近阿拉巴馬州州界的西點鎮（West Point）­，這起在三個不同地方發生的槍擊事件，都是由同一人所為，一共釀6死，而警方目前已將24歲犯嫌摩爾（Daricka Moore）給逮捕，但尚不清楚他的殺人動機為何。

經調查後發現，摩爾先在一處民宅開槍打死自己的父親、叔叔以及哥哥，三人被發現時頭部都中彈，當場宣告死亡，隨後他又把哥哥的車開走，又開到另一處民宅，接著持槍殺害一名7歲女童，而死者與他同樣有親屬關係。

沒想到這還沒完，摩爾接著駕車逃離現場，又前往另一處民宅將B.布萊德利（Barry Bradley）及S.布萊德利（Samuel Bradley）殺害，兩人皆為頭部中彈，當場死亡，警方表示，目前不清楚這兩人為何成為攻擊目標，其中一人是當地牧師。

