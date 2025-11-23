美國爆首例人類感染H5N5 疾管署：國內尚無新A流個案

〔記者林志怡／台北報導〕近期美國華盛頓州爆出首起H5N5禽傳人的病例，引起外界關注。衛福部疾管署指出，今年4月起已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意(Watch)的旅遊疫情建議地區，但考量這次個案並未出現人傳人情況，暫不調整旅遊疫情建議等級，我國今年則尚未出現新型A型流感人類個案。

美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，該病毒過去僅曾在動物中出現，而這次感染的個案為華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，今年11月初住院治療，同月21日不幸過世。

廣告 廣告

州政府於個案後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，推測可能感染來源為家禽本身、飼養環境，或可能受野鳥污染的場所，曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測，截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。

據美國疾病管制與預防中心(CDC)與華盛頓州衛生機構評估，此一個案不會提升對一般民眾之整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度；疾管署則指出，我國已在4月將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意(Watch)之旅遊疫情建議地區。

疾管署說明，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶爾會出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。

對於該名美國個案，疾管署說明，這次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾之風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，仍維持第一級。疾管署將持續密切監測國際疫情，並依科學證據評估是否需調整旅遊疫情建議。

疾管署也提到，新型A型流感列為第五類法定傳染病後，國內曾於2017年(H7N9)、2021年(H1N2v)、2022年(H1N2v)及2023年(H1N2v)各通報1例，共計4例零星個案；監測之341名接觸者均未檢出感染，但今年截至目前，國內尚無新型A型流感人類個案。

不過，疾管署提醒，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則：

「5要」

1.肉類及蛋要熟食

2.要以肥皂徹底洗手

3.出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史

4.與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗

5.要保持均衡飲食與適度運動

「6不」

1.不生食禽鳥蛋類或其製品

2.不走私及購買來路不明肉品

3.不接觸或餵食禽畜

4.不野放或隨意丟棄禽畜

5.不將飼養禽畜與其他禽畜混居

6.不前往空氣不流通或人潮擁擠場所

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級

健康網》流感變兇了！醫：快打疫苗

美國爆首例H5N5禽傳人死亡個案 石崇良：密切注意中

