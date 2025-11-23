美國爆首例H5N5禽傳人死亡個案 石崇良：密切注意中

衛福部長石崇良。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕美國華盛頓州近期出現首起H5N5型禽流感人類死亡案例，引起外界關注。衛福部長石崇良表示，目前H5N5尚未有人傳人能力，傳播途徑僅限於禽傳人，疾管署會密切注意後續發展，但也提醒民眾在外應避免接觸禽鳥。

疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶爾會出現人類透過動物感染的流感病毒，主要來源為禽鳥或豬等哺乳類，這類病毒一旦感染人類，即被歸類為「新型A型流感」個案，屬第五類法定傳染病，由農業部與衛生單位均持續進行監測。

石崇良表示，該起美國H5N5死亡個案，經疾管署了解，應是全球首例禽傳人案例，其他國家尚未有新病例報告出現，且H5N5是重組的新病毒，經美國疾病管制與預防中心評估，暫未有人傳人風險，僅限於禽傳人，我國疾管署也密切注意後續發展。

此外，石崇良提醒，隨著時序入冬、進入冬季候鳥遷徙時期，民眾出外旅遊時，務必避免接觸禽鳥。

