美國爆首例H5N5！疾管署曝風險

▲疾管署提到，此次H5N5個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾風險維持低度。（示意圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓州衛生部門近日公布，出現全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，而病毒過去僅在動物中出現，並未在人類身上偵測到。疾管署指出，新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，國內曾於2017年（H7N9）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）及2023年（H1N2v）各通報1例，共計4例零星個案。不過，今年截至目前為止，國內尚無新型A型流感人類個案。

疾管署說明，針對美國華盛頓州近日出現全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，但病毒過去僅曾在動物中出現，並未在人類身上偵測。而個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今(114)年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。

疾管署提到，州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染的場所。

疾管署表示，截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，也無人傳人跡象，根據美國CDC評估，不會提升對一般民眾的整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。

新型A流是什麼？疾管署解答：國內今年尚未有個案

疾管署說，新型A型流感是指，每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

疾管署提到，我國於今年4月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）之旅遊疫情建議地區。而此次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，仍維持第一級。

疾管署將持續密切監測國際疫情，並依科學證據評估是否需調整旅遊疫情建議。

疾管署表示，新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，國內曾於2017年（H7N9）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）及2023年（H1N2v）各通報1例，共計4例零星個案，監測341名接觸者均未檢出感染。

國內農政與衛生單位也持續執行禽流感監測，依農業部防檢署資料，今年累計72件禽類檢出禽流感陽性。疾管署針對相關禽流感陽性案件接觸者已匡列858人次並採檢389件血清檢體，結果皆為陰性，截至目前，今年國內尚無新型A型流感人類個案。

疾管署指出，根據世界衛生組織（WHO）最新評估，近年全球通報新型A型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力。WHO評估整體對一般大眾之風險仍屬低度，但曾接觸禽畜者的感染風險則相對提高。

▲疾管署提醒，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則：

「5要」

1.肉類及蛋要熟食

2.要以肥皂徹底洗手

3.出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史

4.與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗

5.要保持均衡飲食與適度運動

「6不」

1.不生食禽鳥蛋類或其製品

2.不走私及購買來路不明肉品

3.不接觸或餵食禽畜

4.不野放或隨意丟棄禽畜

5.不將飼養禽畜與其他禽畜混居

6.不前往空氣不流通或人潮擁擠場所

