美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級
〔記者邱芷柔／台北報導〕美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今(22)日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意(Watch)」，此次病例研判為偶發事件，警示等級暫維持不變，後續將持續密切監測。
根據外媒報導，這名死亡個案為華盛頓州患有慢性病的年長者，疑因在家中飼養家禽、接觸野鳥而感染H5N5，11月初因高燒與呼吸困難送醫，確診後不治；美國官員表示，目前沒有證據顯示病毒具人傳人能力，接觸者皆無感染；美國CDC也強調公共風險並未因此升高，且H5N5的威脅性被認為低於H5N1，而且過去兩年美國通報的H5N1個案多屬輕症。
疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶發感染人類的動物流感病毒，主要來源為禽鳥或豬等哺乳類；一旦感染人類，即被歸類為「新型A型流感」個案，台灣自2014年納入第五類法定傳染病後，農業部與衛生單位均持續進行監測。
曾淑慧說，根據農業部防檢署監測，今年截至目前累計通報72件禽類禽流感陽性案件，疾管署針對相關接觸者進行健康監測與血清採檢，共匡列858人次、採檢389件血清樣本，結果全數為陰性，今年迄今國內未出現任何新型A型流感個案。
回顧近年國內新型A型流感情形，在2017、2021、2022、2023年各出現1例，累計4例，均屬零星個案；除2017年為境外移入的H7N9死亡個案外，2021至2023年均為感染H1N2v，接觸者經採檢均為陰性。
疾管署提醒，為避免新型A流感染，民眾於日常生活中應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
更多自由時報報導
健康網》全球首例人類感染H5N5禽流感喪命 疾管署：勿接觸、餵食野鳥
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
健康網》流感變兇了！醫：快打疫苗
小雪來了》非衣服穿越多可熬過 手腳冰冷族從「腳」抖起來
其他人也在看
全球首例人染H5N5死 華盛頓州旅遊建議「注意」
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，疾管署發言人曾淑慧今天說，目前評估人傳人風險相對低，對華盛頓州旅遊疫情建議維持「第一級:注意（Watch）」，持續監測。中央社 ・ 15 小時前
影/北市醉男「折壞警車天線」還攻擊2警 一查竟是毒品犯
北市敦化南路派出所員警於11月22日凌晨12時許，在忠孝東路四段執行擴大臨檢勤務時，發生一起妨害公務及傷害現行犯案件。一名50歲楊姓男子酒後情緒失控，不僅毀損警用巡邏車設備，更揮拳攻擊執勤警員，造成2名警員受傷。中天新聞網 ・ 1 天前
剛批中市府「瀆職」 養豬協會理事長收烏龍罰單！台中警認疏失
中華民國養豬協會理事長潘連周日前批評台中市政府在非洲豬瘟事件中的處置「瀆職」，卻隨後收到台中警方寄出的超速罰單，內容指其名下自用小客車在台中超速，罰款1600元，然而照片中卻是一輛普通重型機車，讓他忍不住質疑是否被市府「秋後算帳」；對此，台中清水分局回應了。太報 ・ 1 天前
全球首例人類染H5N5死亡 石崇良：人傳人風險低 籲勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感死亡病例，衛福部長石崇良今天(23日)表示，根據美國疾病管制與預防中心(CDC)評估，H5N5目前仍侷限於禽傳人，人傳人風險低，疾管署會密切關注疫情發展；他也提醒，現值冬天侯鳥遷徙季節，國人出外旅遊避免接觸禽鳥。 美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例，死者為多重慢性病長者，感染來源尚未確認，相關單位正對其密切接觸者持續追蹤，目前並無證據顯示該病毒具有人傳人能力。 對此，衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據疾管署了解，這是全球首例H5N5禽流感禽傳人病例，其他國家尚無相關報告；根據美國官方評估，目前尚無人傳人風險，疾管署會密切注意，也呼籲國人出外旅遊勿接觸禽鳥。他說：『(原音)那這是一個新的重組後的變種病毒，以美國CDC目前的評估，還沒有造成人傳人的風險，還是鎖定在禽傳人，那麼後續的變化進展，疾管署會持續再密切的注意。不過，因為現在進入了冬天的候鳥遷徙季節，所以也呼籲國人如果有出外旅遊的時候，也盡量去避免接觸禽鳥。』 疾管署發言人曾淑慧受訪則指出，目前評估H5N5相關風險很低，疾管署會持續監測疫情；由於今年4月美國華盛頓中央廣播電台 ・ 1 小時前
非洲豬瘟後「廚餘何處去？」 陳駿季預告：下週宣布新政策
台中梧棲區養豬場上個月爆發非洲豬瘟，在強力清消後，PCR檢測還曾有陽性。對此，陳駿季說，經過再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，接下來會持續精進防疫作為。他表示，防疫人員每天會舉行工作會議，透過視訊、電話溝通，中央應變中心不只針對台中市，也會了解其他縣市防疫情...CTWANT ・ 19 小時前
台中豬瘟案場終於測不到核酸陽性 陳駿季：下週宣布更明確廚餘養豬政策
台中梧棲養豬場10月爆發非洲豬瘟，國內疫情目前僅該單一案場，經國軍強力清消，之前PCR檢測仍陽性，農業部長陳駿季今天受訪表示，這次案例場經由再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，接下來會持續精進防疫作為，未來會召集所有的縣市政府精進防疫作為，下週也會宣布更明確的廚餘養豬政策。自由時報 ・ 23 小時前
全球首例！美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感 高燒、呼吸困難不幸身亡
全球首例！華盛頓衛生部昨（21）日證實，有名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株身亡，據了解，這也是全球首例有人類感染該病毒而去世。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
豬隻禁運解禁後供過於求 毛豬價格跌破成本豬農憂賠本
根據畜產行情資訊網統計，7日凌晨零時起拍賣、屠宰禁令解除後，豬價一度達每公斤111.92元；但隨著部分庫存已滿足、需求趨緩，價格已跌至約90元左右，本周更進一步下探每公斤87元，而冷凍工廠近日從拍賣市場每天都買走5000多頭豬，也是價格能夠維持一定水準的重要原因之一。農...CTWANT ・ 1 天前
美爆禽流感H5N5病毒人類感染死亡首例 對大眾威脅低
（中央社西雅圖21日綜合外電報導）美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。中央社 ・ 15 小時前
2028藍白合變數是柯？郭正亮爆：他想住南部
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。媒體人吳子嘉認為，2028年藍白合最大變數在於柯文哲的司...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
全球首例「禽流感傳人」病危！症狀、來源曝光…專家嘆：恐變異不可預測
國際中心／綜合報導美國華盛頓州近日通報全球首起人類感染 H5N5 型禽流感（Avian Influenza）病例。當局指出，這名居民的檢測結果證實帶有 H5N5 病毒株，過去這種亞型病毒僅在野鳥或家禽中被發現，從未出現在人類身上。專家認為，這起案例再次顯示病毒演化的高度「不可預測性」，該名男子的症狀及來源也曝光。民視 ・ 19 小時前
台灣癌症基金會攜手嘉市府！ 用皮影劇宣導肝病治療防治
社會中心／綜合報導肝癌是國人癌症死因第二位，根據統計，嘉義市的肝癌死亡率超過全台平均！整體而言，中南部的肝癌發生和死亡風險偏高。台灣癌症基金會攜手嘉義市政府衛生局，今天（22）下午舉辦肝癌健康講座，推廣肝病防治觀念和多元治療。民視 ・ 1 小時前
天冷喝湯當心熱量超標！營養師激推「3種低卡湯品」：暖身又營養
天氣冷不少人都喜歡喝熱湯來暖身，不過有些湯的熱量卻不低，喝太多很容易在冬天過後身材圓一圈。營養師張語希提出了許多常見的熱湯，雖然好喝，不過熱量卻超級高！她同時也點出了「3種」在暖身的同時，還不會讓身材走樣的湯品。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
今彩539第114283期 頭獎1注中獎
（中央社台北22日電）今彩539第114283期開獎，中獎號碼37、10、33、13、32；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。中央社 ・ 14 小時前
腸病毒來勢洶洶！1個月大女嬰感染併發重症亡 加強防護這樣做
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】疾病管制署11月18日表示，國內新增一例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部一個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，11月9日至15日門急診就診計11,223人次，較前一週（10,806人次）上升3.9%，達流行閾值（11,000人次），研判已進入流行期。 嬰幼兒為腸病毒重症高風險且病程快速 需留意重症前兆 疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。 五歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。 落實手部衛生四要點 成人務必留意以免傳染給幼兒健康醫療網 ・ 1 天前
日相台灣有事說陸狀告聯合國
本報綜合報導 日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發大陸強烈反彈。大陸常駐聯合…中華日報 ・ 15 小時前
鏡爆焦點／弄壞設備 占用梯廳 楊宗緯全家被批惡鄰居
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
女模直送性愛！中國大哥爽當泰國監獄VIP
[NOWnews今日新聞]泰國曼谷中央監獄爆出離譜弊案，獄警收取高達7位數的賄賂，提供關押的中國囚犯VIP待遇，甚至還能安排女模特兒進入獄中與囚犯發生性關係，泰國獄政廳突襲搜查時發現監獄樓梯下有密室，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 22 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前