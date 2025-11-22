美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今(22)日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意(Watch)」，此次病例研判為偶發事件，警示等級暫維持不變，後續將持續密切監測。

根據外媒報導，這名死亡個案為華盛頓州患有慢性病的年長者，疑因在家中飼養家禽、接觸野鳥而感染H5N5，11月初因高燒與呼吸困難送醫，確診後不治；美國官員表示，目前沒有證據顯示病毒具人傳人能力，接觸者皆無感染；美國CDC也強調公共風險並未因此升高，且H5N5的威脅性被認為低於H5N1，而且過去兩年美國通報的H5N1個案多屬輕症。

疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶發感染人類的動物流感病毒，主要來源為禽鳥或豬等哺乳類；一旦感染人類，即被歸類為「新型A型流感」個案，台灣自2014年納入第五類法定傳染病後，農業部與衛生單位均持續進行監測。

曾淑慧說，根據農業部防檢署監測，今年截至目前累計通報72件禽類禽流感陽性案件，疾管署針對相關接觸者進行健康監測與血清採檢，共匡列858人次、採檢389件血清樣本，結果全數為陰性，今年迄今國內未出現任何新型A型流感個案。

回顧近年國內新型A型流感情形，在2017、2021、2022、2023年各出現1例，累計4例，均屬零星個案；除2017年為境外移入的H7N9死亡個案外，2021至2023年均為感染H1N2v，接觸者經採檢均為陰性。

疾管署提醒，為避免新型A流感染，民眾於日常生活中應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

