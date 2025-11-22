美國爆H5N5禽流感全球首例人類死亡 疾管署：列第一級旅遊警示
即時中心／徐子為報導
美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否已變異，提高人類感染風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人「風險仍低」，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，目前研判此次病例研判為偶發事件，警示等級暫維持不變，後續將持續密切監測。
外國媒體《美聯社》、《每日郵報》今（22）日報導，根據華盛頓州衛生部發表的聲明，該名患者住在格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身有多種慢性病，在自家後院飼養的家禽，曾接觸到野鳥。至於其感染途徑還不清楚，不過官員推測，可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關。
據了解，這名患者這月初因高燒、意識不清和呼吸困難等症狀入院治療，先在當地醫療機構治療，後轉送西雅圖國王郡1間醫院，化驗結果證實其感染H5N5病毒。不過官方並未披露這名患者性別、年齡、姓名等個資。
美國衛生部門官員認為，目前沒有證據顯示病毒具人傳人能力，接觸者皆無感染；美國CDC也強調，公共風險並未因此升高，且H5N5的威脅性被視為低於H5N1，且過去2年美國通報的H5N1個案多屬輕症。
對此，我國疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶發感染人類的動物流感病毒，主要來源為禽鳥或豬等哺乳類；一旦感染人類，即被歸類為「新型A型流感」個案，台灣自2014年以來納入第五類法定傳染病後，農業部與衛生單位均持續進行監測。
曾淑慧說明，根據農業部防檢署監測，今年截至目前累計通報72件禽類禽流感陽性案件，疾管署已針對相關接觸者進行健康監測與血清採檢，共匡列858人次、採檢389件血清樣本，結果全數為陰性，今年到現在，國內未出現任何新型A型流感個案。
回顧近年國內新型A型流感情形，曾在2017、2021、2022、2023年各出現1例，累計4例，均屬零星個案；除2017年為境外移入的H7N9死亡個案外，2021至2023年均為感染H1N2v，接觸者經採檢，均為陰性。
疾管署提醒，為避免新型A流感染，民眾於日常生活中應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
原文出處：快新聞／美國爆H5N5禽流感全球首例人類死亡 疾管署：列第一級旅遊警示
全球首例人類染H5N5死亡 石崇良：人傳人風險低 籲勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感死亡病例，衛福部長石崇良今天(23日)表示，根據美國疾病管制與預防中心(CDC)評估，H5N5目前仍侷限於禽傳人，人傳人風險低，疾管署會密切關注疫情發展；他也提醒，現值冬天侯鳥遷徙季節，國人出外旅遊避免接觸禽鳥。 美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例，死者為多重慢性病長者，感染來源尚未確認，相關單位正對其密切接觸者持續追蹤，目前並無證據顯示該病毒具有人傳人能力。 對此，衛福部長石崇良23日上午出席活動前受訪表示，根據疾管署了解，這是全球首例H5N5禽流感禽傳人病例，其他國家尚無相關報告；根據美國官方評估，目前尚無人傳人風險，疾管署會密切注意，也呼籲國人出外旅遊勿接觸禽鳥。他說：『(原音)那這是一個新的重組後的變種病毒，以美國CDC目前的評估，還沒有造成人傳人的風險，還是鎖定在禽傳人，那麼後續的變化進展，疾管署會持續再密切的注意。不過，因為現在進入了冬天的候鳥遷徙季節，所以也呼籲國人如果有出外旅遊的時候，也盡量去避免接觸禽鳥。』 疾管署發言人曾淑慧受訪則指出，目前評估H5N5相關風險很低，疾管署會持續監測疫情；由於今年4月美國華盛頓中央廣播電台 ・ 1 小時前
全球首例人染H5N5死 華盛頓州旅遊建議「注意」
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，疾管署發言人曾淑慧今天說，目前評估人傳人風險相對低，對華盛頓州旅遊疫情建議維持「第一級:注意（Watch）」，持續監測。
美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級
美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，此次病例研判為偶發事件，警
全球首例！美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感 高燒、呼吸困難不幸身亡
全球首例！華盛頓衛生部昨（21）日證實，有名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株身亡，據了解，這也是全球首例有人類感染該病毒而去世。
「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意
美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...
美爆禽流感H5N5病毒人類感染死亡首例 對大眾威脅低
（中央社西雅圖21日綜合外電報導）美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。
全球首例！美國爆人類感染H5N5型禽流感喪命
[NOWnews今日新聞]美國華盛頓州先前爆出全球首例人類感染H5N5型禽流感病毒案例，當地衛生官員21日證實該名年長的患者因感染病毒死亡。這也是全球首例人類感染H5N5病毒死亡的案例。據美聯社報導，...
驚！全球首例人類H5N5禽流感 美官員：患者已病歿
美國華盛頓州14日確認一名高齡病患感染H5N5禽流感病毒株，是全球首例。這名病患雖住院治療，仍不幸於21日病歿，成為全球首宗H5N5死亡病例。
