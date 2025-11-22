美國爆H5N5禽流感全球首例人類死亡 疾管署：列第一級旅遊警示

即時中心／徐子為報導



美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否已變異，提高人類感染風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人「風險仍低」，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，目前研判此次病例研判為偶發事件，警示等級暫維持不變，後續將持續密切監測。





外國媒體《美聯社》、《每日郵報》今（22）日報導，根據華盛頓州衛生部發表的聲明，該名患者住在格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身有多種慢性病，在自家後院飼養的家禽，曾接觸到野鳥。至於其感染途徑還不清楚，不過官員推測，可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關。



據了解，這名患者這月初因高燒、意識不清和呼吸困難等症狀入院治療，先在當地醫療機構治療，後轉送西雅圖國王郡1間醫院，化驗結果證實其感染H5N5病毒。不過官方並未披露這名患者性別、年齡、姓名等個資。



美國衛生部門官員認為，目前沒有證據顯示病毒具人傳人能力，接觸者皆無感染；美國CDC也強調，公共風險並未因此升高，且H5N5的威脅性被視為低於H5N1，且過去2年美國通報的H5N1個案多屬輕症。



對此，我國疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶發感染人類的動物流感病毒，主要來源為禽鳥或豬等哺乳類；一旦感染人類，即被歸類為「新型A型流感」個案，台灣自2014年以來納入第五類法定傳染病後，農業部與衛生單位均持續進行監測。



曾淑慧說明，根據農業部防檢署監測，今年截至目前累計通報72件禽類禽流感陽性案件，疾管署已針對相關接觸者進行健康監測與血清採檢，共匡列858人次、採檢389件血清樣本，結果全數為陰性，今年到現在，國內未出現任何新型A型流感個案。



回顧近年國內新型A型流感情形，曾在2017、2021、2022、2023年各出現1例，累計4例，均屬零星個案；除2017年為境外移入的H7N9死亡個案外，2021至2023年均為感染H1N2v，接觸者經採檢，均為陰性。



疾管署提醒，為避免新型A流感染，民眾於日常生活中應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。





