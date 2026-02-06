美國爵士樂團Butcher Brown要來了 2/ 28空降信義區開唱

【緯來新聞網】來自美國維吉尼亞州里奇蒙的樂團 Butcher Brown ，是融合爵士靈魂的五人編制樂團，將於 2 月 28 日 來台演出，登上 Billboard Live TAIPEI開唱，為台灣樂迷帶來跨文化與節奏的現場演出。

美國爵士樂團 Butcher Brown將來台演出。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

里奇蒙位於紐約西南方，車程約五小時，是一座步調相對緩慢的小城市。少了紐約的喧囂，卻多了人與人之間的緊密連結，這樣的城市氣質，也成為滋養 Butcher Brown 音樂誕生的重要土壤。2025 年 3 月，Butcher Brown 發行全新專輯《Letters From The Atlantic》，以更內斂、流動且富有層次的聲音，透過音樂展開一段橫跨地域與記憶的旅程。



Butcher Brown 將自己的音樂風格定義為「Solar Music」，他們在演奏時展現出收放自如的隨意，既帶有底蘊深厚的老靈魂氣息，也同時流露出備街頭嘻哈的時尚感。 Butcher Brown也曾登上NPR（美國國家公共廣播電台）主辦的指誌性音樂企劃Tiny Desk Concert，相較於炫技式演奏，他們更注重彼此之間隨性的音樂互動及對話，團員們的樂器音色相互交融，展現了高度默契。



這次來台演出成員包括鼓手 Corey Fonville、貝斯手 Andrew Randazzo、小號／薩克斯風／MC Marcus “Tennishu” Tenney，以及吉他手 Morgan Burrs，並加入活躍於個人 Organ Trio 的鍵盤手 Sam Fribush，取代原成員 DJ Harrison 上台演出。

