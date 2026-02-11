美國爸爸7成會獨自帶娃 女星見證這場面引爆共鳴
女星林可彤2017年與銀行副總裁老公結婚，並誕下2個兒子，不過，一家4口去（2025）年7月移居美國，回到老公家鄉就近陪伴長輩。時常在社群分享育兒生活的她，日前提到美國爸爸帶小孩的景象，尤其親眼見證美國爸爸的教育方式，讓她不禁疑惑：「我到底怎麼長大的啊！」
林可彤10日發文透露，在美國的公園發現7成以上是爸爸獨自陪孩子玩，且上學、放學都由爸爸接送，原本以為人家是多元成家家庭，結果聊天後才知道，媽媽只是去做育兒以外的事情。不只如此，與她聊天的爸爸還非常有耐心，對安撫孩子情緒很有一套，對方則告訴她：「我只是把自己也當作小孩，用他們的想法猜測小孩會喜歡做什麼！我小時候會希望可以做什麼！就這樣陪他們……」
林可彤進一步表示，對方看見小兒子在遊具上攀爬，便樂觀說：「（小兒子）是不是很喜歡Climbing？」但她回覆「他只是比較Naughty！」結果那位爸爸轉頭跟孩子說：「你看（小兒子）好會climbing，他以後可以去參加Olympic（奧運）喔」，讓她立刻驚呼：「外國爸爸真的很值得學習耶！我的天！我兒子明明在兩條平衡木上撐上撐下而已，就有機會參加奧林匹克運動會了。」
結束與美國爸爸的對話後，林可彤開始思考對方的育兒心境，坦承自己是想把小孩帶去上課，儘量避免獨自陪伴的媽媽，不禁疑惑道：「好奇怪喔！我到底怎麼長大的啊！我從來沒有用『如果我自己是小孩！我會想怎麼樣？』的想法去思考要怎麼陪伴與教育他們！當真？！美國爸爸比較會育兒嗎！」
貼文曝光後，不少網友頗有共鳴並留言討埨，「加拿大也是，很多時候都是爸爸帶小孩，游泳課也很多是爸爸帶女兒，甚至可以手抱一個帶一個」、「美國爸爸好多都好會照料家庭跟享受陪伴孩子，包括華裔的也是」、「我老公也很會跟兩歲兒玩，今晚他抱兒子去準備睡覺時，我在房門口聽兒子用奶音說：mommy not here, let's fight.（打枕頭仗），超好笑」、「所以才會說Alex如果在台灣出生並長大，我們今天就看不到有人爬上101了」、「這篇好需要標記老公」。
其他人也在看
琟娜推拜年神曲！致敬劉德華、郭富城 曝錄音時感冒險翻車
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「微辣舞姬」琟娜VERNA在〈Okashii奇怪欸〉引爆話題後火速出招，今（11）日推出全新Remix單曲〈來恭喜〉，把〈Okashii奇怪...
樂齡旅遊 用保險轉嫁風險 為您護航
退休後的樂齡人生，絕對少不了旅遊，趁身體還健康，能走能看時，遊山玩水、體驗各地風俗民情。但是，在出發前，記得先規劃好保險，因為，根據多數人的經驗，長者旅遊最常發生意外受傷，同時，若不幸遇上班機延誤、行李遺失等風險，也可藉由保險來彌補損失。
盧特尼克認曾到艾普斯坦小島 兩黨議員轟下台「川普力保」再掀案外案
美國司法部日前公布已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案顯示，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和艾普斯坦曾有往來，盧特尼克10日在參議院作證時表示，他跟艾普斯坦
曾宇謙與環球唱片合作錄製新專輯 (圖)
小提琴家曾宇謙（圖）與環球唱片合作錄製新專輯，樂迷高度關切。
上月才坐主席台！前浙江書記易煉紅突落馬 2026年第3位正部級高官被查
中國2026年反腐風暴持續升溫，繼1月查辦中央軍委副主席張又俠等10名高官後，2月再添重量級人物。前浙江省委書記、現任全國人大財經委副主任委員易煉紅，於10日驚傳因涉嫌嚴重違紀違法遭調查，成為今年第3位落馬的正部級官員。諷刺的是，他上月才公開露面。此次「打虎」行動已擴及軍政與國防科技系統，國防科技工業局前副局長張建華也因受賄被起訴。分析指出，北京當局在「二十一大」前的清洗力道空前，顯示中共官場「今
女毒蟲撞死所長／被告獄中寫信向家屬懺悔 劉宗鑫妻「案發日日曆」回信…希望是一場惡夢
女毒蟲陳嘉瑩2024年9月30日晚間，疑因持有毒品，遭時任新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫盤查時，駕車高速拖行，導致劉員撞擊護欄殉職。新北地院今（11日）持續開庭審理，辯護人表示陳女曾寫信給家屬表達悔意，劉妻證實收到信件，她以案發當天的日曆回覆，質問對方犯行，更悲痛表示「多希望這是妳帶給我的一場惡夢！」
高市公費流感疫苗庫存一千劑本周將用罄 高風險族群快接種
農曆春節假期即將到來，南來北往頻繁，加上天氣濕冷，流感及腹瀉等傳染風險增加，高市府衛生局提醒，高雄市公費流感疫苗最後一批調配到貨僅餘約一千劑，呼籲高風險族群民眾儘快於年前完成接種；此外，為確保民眾春節期間就醫需求，衛生局與轄內各級醫療機構完成量能整備，除全天候不中斷急診，另於春節期間加開傳染病特別門診，避免急診壅塞，落實分級醫療，讓民眾安心過好年。(見圖)衛生局今(十一)日說明，一一四年度公費流感疫苗全市僅剩一千劑，預計春節前用罄，合約院所均僅提供當日預約，採隨到隨打原則，建議民眾先查詢合約院所名單及庫存資訊（https://gov.tw/RZj），致電確認疫苗餘量後再前往接種；由於接種疫苗後約需二週才能產生足夠保護力，呼籲長者、幼兒及慢性病者等高風險族群，把握最後機會於 ...
丁噹穿紅衣淋雨走向海邊 路人驚喊：小姐想開一點
「全民情歌天后」丁噹日前推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，收錄4首全新創作、2首丁噹經典重編與1首翻唱致敬，其中點聽率居高寶座的KTV情歌〈猜不透〉，從當年的虐心透過嶄新編曲唱出歷經多年的灑脫，丁噹說：「唱了十幾年的〈猜不透〉，相信很多的歌在經歷過情感狀態的不同後，也會有不同感受，是一種更加釋懷，面對愛情更加自在狀態，回頭看看曾經的自己變得比較猜得透。」
不滿《自由時報》抹黑 藍提告求償2百萬
[NOWnews今日新聞]國民黨副主席蕭旭岑等人率團訪問中國，出席國共智庫舉辦的論壇，為未來的國共論壇鋪路，加上國民黨主席鄭麗文表態，今年上半年要與中國國家主席習近平見面，《自由時報》連日以獨家報導，...
為江宏傑鬧多年心結！炎亞綸、小賴首度攤牌 內幕全說了
為江宏傑鬧多年心結！炎亞綸、小賴首度攤牌 內幕全說了
炎亞綸酒後吐真言！因「江宏傑」與小賴爆誤會 多年心結首攤開
《我偷偷升級》是炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道，最新一集中，炎亞綸邀請好友小賴進行一場「好友微醺真心話」，原本就相識多年的兩人，在酒精催化下卸下心防，毫不保留地坦露心裡話。
曾莞婷痛失16年「家人」！急返台見最後一面：我不是好媽媽
曾莞婷痛失16年「家人」！急返台見最後一面：我不是好媽媽
反擊！ 「世紀血案」演員群聯合聲明：阻止電影上映
電影「世紀血案」號稱，改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻被爆未取得當事人及家屬同意就開拍，爭議延燒，引爆社會撻伐，第一時間參與戲劇的演員們，包括李千娜、黃河等人，相繼道歉之後；昨(10)日晚間選擇...
新／手工錢包暗藏海洛因！刑事局破國際毒包裹逮12嫌
新／手工錢包暗藏海洛因！刑事局破國際毒包裹逮12嫌
影／aespa寧寧直播突崩潰！大喊「我好醜」下秒斷線
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國女團aespa的成員寧寧近日在Instagram進行直播，一邊吃麵與粉絲互動時，突然看著鏡頭脫口「我太醜了」，隨後立刻關閉直播畫...
炎亞綸、小賴心結多年？隔閡全來自江宏傑 內幕曝光「他親揭真心話」
炎亞綸經營的YouTube頻道「我偷偷升級」近日推出新一集內容，邀請小賴進行「好友微醺真心話」對談。節目中，小賴主動提起一段與炎亞綸之間多年未說開的誤會，而關鍵人物正是江宏傑。
賴清德稱立委跟議員層次不同 陳清龍嗆「權力傲慢」：都是一票票選出的民代
賴清德總統今（11日）率三軍司令召開記者會，呼籲在野將院版軍購條例一同付委審查，並稱這屆立委從地方議會上來，但地方議會運作跟立法院、政院運作不一樣，工作層次跟國家最高民意殿堂運作完全不同。對此，過去擔任台中市議員的民眾黨團總召陳清龍批評，這是權力傲慢，地方民代也是由人民一票票選出，此話是否代表賴不尊重民意？
假冒兒子詐騙再現 台中行員機警報案阻詐50萬
（中央社記者蘇木春台中11日電）假兒子手法再現。台中林男日前接到「兒子」電話要求加新LINE帳號，隔日稱投資需資金周轉，林男到郵局要匯50萬元，行員發現有異報案，警方到場協助聯繫上「真兒子」，成功阻詐。
藍白10度封殺 賴總統喊話在野通過國防特別預算
政治中心／王云宣、胡景順 台北報導立法院藍白聯手，10度封殺1.25兆國防特別條例，總統賴清德，今天上午特別召開記者會，直球對決，現場包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄及三軍司令，全都列席，總統喊話在野盡快審查，預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單，也讓國際社會懷疑台灣守護自己國家的決心。
過年減肥老被勸吃？醫師建議公開減重計畫，成功率比默默減重高3倍
年節一到，圍爐、走春、拜年接連登場，親友輪番夾菜、勸吃，讓不少人在減肥路上卡關，甚至前功盡棄。新竹初日診所院長魏士航醫師指出，其實減重不必偷偷進行，大聲說出在減肥，反而更容易成功。