美國爸爸7成會獨自帶娃 女星見證這場面引爆共鳴

美國爸爸7成會獨自帶娃，林可彤親眼見證想學習。（圖／臉書 林可彤 Hope Lin）

女星林可彤2017年與銀行副總裁老公結婚，並誕下2個兒子，不過，一家4口去（2025）年7月移居美國，回到老公家鄉就近陪伴長輩。時常在社群分享育兒生活的她，日前提到美國爸爸帶小孩的景象，尤其親眼見證美國爸爸的教育方式，讓她不禁疑惑：「我到底怎麼長大的啊！」

林可彤10日發文透露，在美國的公園發現7成以上是爸爸獨自陪孩子玩，且上學、放學都由爸爸接送，原本以為人家是多元成家家庭，結果聊天後才知道，媽媽只是去做育兒以外的事情。不只如此，與她聊天的爸爸還非常有耐心，對安撫孩子情緒很有一套，對方則告訴她：「我只是把自己也當作小孩，用他們的想法猜測小孩會喜歡做什麼！我小時候會希望可以做什麼！就這樣陪他們……」

林可彤（右）與老公育有2個兒子。（資料圖／粘耿豪攝）

林可彤進一步表示，對方看見小兒子在遊具上攀爬，便樂觀說：「（小兒子）是不是很喜歡Climbing？」但她回覆「他只是比較Naughty！」結果那位爸爸轉頭跟孩子說：「你看（小兒子）好會climbing，他以後可以去參加Olympic（奧運）喔」，讓她立刻驚呼：「外國爸爸真的很值得學習耶！我的天！我兒子明明在兩條平衡木上撐上撐下而已，就有機會參加奧林匹克運動會了。」

結束與美國爸爸的對話後，林可彤開始思考對方的育兒心境，坦承自己是想把小孩帶去上課，儘量避免獨自陪伴的媽媽，不禁疑惑道：「好奇怪喔！我到底怎麼長大的啊！我從來沒有用『如果我自己是小孩！我會想怎麼樣？』的想法去思考要怎麼陪伴與教育他們！當真？！美國爸爸比較會育兒嗎！」

貼文曝光後，不少網友頗有共鳴並留言討埨，「加拿大也是，很多時候都是爸爸帶小孩，游泳課也很多是爸爸帶女兒，甚至可以手抱一個帶一個」、「美國爸爸好多都好會照料家庭跟享受陪伴孩子，包括華裔的也是」、「我老公也很會跟兩歲兒玩，今晚他抱兒子去準備睡覺時，我在房門口聽兒子用奶音說：mommy not here, let's fight.（打枕頭仗），超好笑」、「所以才會說Alex如果在台灣出生並長大，我們今天就看不到有人爬上101了」、「這篇好需要標記老公」。

