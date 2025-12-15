美國版「百元商店」驚見女屍 全裸被放進冰箱

邁阿密一間美元樹商店的冰箱中，發現全裸女屍。（圖／翻攝自X@DollarTree）





被視為「美國版百元商店」的美元樹（Dollar Tree），以販售1美元（新台幣32元）廉價雜貨著稱，有1萬多間連鎖店鋪。不過週日邁阿密一間美元樹商店竟傳出命案，有員工早上上班時，在店內的冷凍庫中發現一具全裸女屍，全案仍在調查中。

據《CBS NEWS》報導，當地時間週日上午8時，邁阿密警方接獲美元樹門市員工報案，指店內有一具女性遺體，全身赤裸地被放進冰箱裡。經查，死者為32歲的海倫（Helen Massiell Garay），員工表示並不認識她。

由於尚不清楚海倫的死亡相關情形，邁阿密警方目前將此案列為「未分類死亡」進行調查。

對於美元樹商店內發現一具屍體，居民們感到相當震驚，直呼不敢相信會發生這種事，「這實在太瘋狂了！」

