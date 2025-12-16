美國版「百元商店」驚見女屍「全裸被放進冷凍庫」店員都稱不認識死者

國際中心／綜合報導

佛羅里達州邁阿密一間「美元樹」商店的冰箱，驚見一具全裸女屍。（示意圖／pixabay）

被譽為「美國版百元商店」的連鎖零售巨頭美元樹（Dollar Tree），近日在佛羅里達州邁阿密的一間門市發生一起離奇命案。門市員工於當地時間14日準備開店時，赫然在店內的冷凍庫中發現一具全裸的女性遺體。警方已介入調查，目前暫將此案列為「未分類死亡」。

根據綜合外媒報導，當地時間週日上午8時許，邁阿密警方接獲位於當地一間美元樹門市員工報案，驚恐指出他們在準備營業時，意外在店內的冷凍庫中發現一具女性遺體，且遺體全身赤裸。警方隨即到場並進行調查，確認死者身份為一名名為海倫的女子（Helen Massiell Garay，32歲）。該門市員工向警方表示，他們不認識這名女子，也無法得知她為何會陳屍在店內的冷凍庫中。

警方指出，目前尚未釐清死者的確切死亡時間與原因，所有相關跡證仍待進一步採集與鑑識，因此暫時將此案定調為「未分類死亡」展開調查。警方表示，不會排除任何可能性，將持續深入追查死者生前的行蹤，以及是否有第三人涉入此案。

由於這起離奇命案發生在平日人來人往的連鎖商店內，讓附近的居民感到相當不安。有居民直言難以置信，並對社區安全表達高度憂心。警方呼籲民眾保持冷靜，案件仍在調查階段，相關細節將在案情釐清後對外說明。

