美國牛肉價格上漲引關注 USMEF辦記者會拓展消費市場

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

近期美國牛肉價格上漲約12%，引起餐飲業與消費市場關注。美國肉類出口協會（USMEF）駐華辦事處也在牛排館舉辦記者會說明。美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡（17）日表示，透過共享形式與沉浸式體驗，希望讓年輕世代看見美國牛肉不僅適合節慶餐桌，也能成為創意料理與社群分享的素材，進一步拓展美牛在消費市場中的想像空間。

主廚Jim受訪表示，價格上漲主要來自「供需失衡」與「通膨壓力」兩大因素，雖然成本提高，但台灣市場的牛肉消費力並未下降，顯示需求仍然穩定。

Jim說明，根據今年的進口統計數據，台灣牛肉整體進口量較去年反而增加，顯示消費需求依舊強勁；然而，美國等主要供應國產量減少，使市場供應趨緊，價格自然上升。他指出，部分業者因應成本壓力，開始導入更多新部位肉，取代傳統常用部位，以維持產品多樣性與價格彈性。

「這也是為什麼我們會看到新的部位肉開始被使用，像是菲瑞、帶骨肩小排等部位進入市場。」Jim 表示，這些變化反映出餐飲端在面對原物料波動時的調整策略，優質食材仍是餐廳堅持的核心，像活動主辦餐廳所選用的冷藏Prime級部位肋眼、菲力等，即便價格上漲仍維持使用，因為「品質是消費者願意買單的關鍵」。他認為，牛肉價格上升固然帶來壓力，但只要市場對品質有信心、餐廳能持續創造價值，消費者仍願意支持。

今年「美牛哞王耶誕饗宴 U.S. Beef Merry Beefmas Gala」由連續三年榮獲美國肉類出口協會（USMEF）《鼎鑽合作夥伴》肯定的 Le Sage Bistro 茱莉金牛排餐酒館 負責菜單規劃，展現其在使用與推廣美國牛肉上的專業與口碑。

Jim 主廚以「經典部位做出儀式感、特色部位做出新鮮感」為創作策略，選用最能代表節慶奢華氛圍的肋眼作為主秀，同時將菲瑞（Outside Round Flat）與帶骨肩小排（Chuck Short Rib）納入菜單，藉由精準工法與風味設計，創造出「顛覆部位想像」的高級吃法。

Jim 表示，本次菜單以「世界風味」為主題，設計五道兼具共享魅力與拍攝張力的料理：冷炙板腱紅椒沙拉以冷炙手法突顯板腱肉香與彈性，配合紅椒甜香與清爽酸度收尾，色彩鮮明，成為開場視覺焦點；韓式辣醬牛小排堡以甜辣韓式醬汁包裹牛小排濃郁肉香，營造「一口鏡頭」的社群爆款畫面；慢烤極佳級肋眼牛排則以慢火控溫放大 Prime 油花化開後的多汁香氣，撐起節慶餐桌的主畫面。

Jim 表示，煙燻菲瑞牛肉丸選用菲瑞製成絞肉丸，經煙燻層疊風味，將精瘦口感轉化為飽滿多汁，是現場討論度最高的料理之一；紅酒慢燉帶骨肩小排以長時間燉煮釋放膠質與筋膜風味，尾韻悠長、溫潤收尾，最能呈現節慶餐桌的溫度。

照片來源：美國肉類出口協會

