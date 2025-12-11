美國物價攀升到40年以來最高水準 民眾要川普負責

美國物價來到40年以來最高水準，民眾紛紛要求川普政府負責。

物價高漲已成為美國人最關心的問題，根據一項最新民調指出，川普政府應該為美國節節攀升的物價負責。（葉柏毅報導）

據美國政治新聞網站「Politico」10日所公布的一項最新民調，幾乎所有受訪者，都認為民生物價高漲是美國當前最嚴重的問題；受訪者多半認為，美國食物價格已經到了「難以負擔」或「非常難以負擔」地步。有高達55%的受訪者，認為川普政府應該負主要責任，而27%的受訪者，則認為是前朝拜登政府留下來的爛攤子。這個結果明顯讓川普下不了台，因為川普長久以來，一直聲稱前任拜登政府，以及民主黨人，是美國物價居高不下的「禍首」。

而在美國，除了「吃飯」問題艱難之外，醫療及住房費用居高不下，也令民眾大喊吃不消。多半經濟拮据的民眾同樣也認為，川普政府應該要為這些民生消費物價居高不下，負起責任。

Politico的民調並顯示，有46%，也就是接近一半的受訪者，認為美國目前的生活成本，是「有記憶來最糟糕的」，而在這46%受訪者當中，其中有37%，是在2024年總統大選中，支持川普的選民。