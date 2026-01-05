美國特朗普政府抓捕委內瑞拉總統馬杜羅是否非法？
委內瑞拉發生的劇變——以及事件隨後在美國的發展——引發外界對特朗普政府在強行抓捕總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）時是否合法的強烈質疑。
馬杜羅及其妻子目前在美國法院面臨武器與毒品走私指控，並可能面臨長期監禁，但國際法專家表示，美國當局在執行這項行動時是否有先例或國際法依據，仍不明朗。
此前，馬杜羅曾強烈否認自己是販毒集團領袖，並指責美國藉「毒品戰爭」為藉口，試圖推翻他並奪取委內瑞拉龐大的石油儲備。
國際法通常禁止使用武力，除非在狹窄情況下，例如獲得聯合國安理會授權或屬於真正的自衛。
行動「理由」
在美國對委內瑞拉發動空襲並抓捕馬杜羅後數小時，特朗普政府官員試圖以紐約發出的刑事起訴為依據，為這次行動辯護，並將其描述為一項國內執法行動——是針對「毒品恐怖主義」的自衛。
率先表態的是美國司法部長潘·邦迪（Pam Bondi），她在X平台發文稱，馬杜羅及其妻子「很快將在美國土地的美國法院，面臨美國司法的全部威力」。
週六的新聞發布會上，美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）與參謀長聯席會主席丹·凱恩（Dan Caine）表示，此次突襲是代表並應司法部要求而執行的行動。
這種定性方式也可能是為了回應外界對在對委內瑞拉發動空襲及罷黜馬杜羅前，缺乏國會批准的質疑。
這一問題可能成為特朗普政府的棘手挑戰。
法律規定，如果美國要對委內瑞拉展開持續的軍事行動，總統必須獲得國會批准——特朗普週六暗示，美國將在馬杜羅下台後「暫時管理委內瑞拉」。
去年 11 月，白宮幕僚長蘇西·威爾斯（Susie Wiles）曾告訴《名利場》（Vanity Fair）雜誌，對委內瑞拉的地面打擊需要國會批准，但同月稍後，特朗普公開反駁此說法。
面對國會被誤導的批評，盧比奧週六表示，國會在行動前未獲通知，因為這次突襲「基本上是一項執法職能」而非戰爭行為，並稱「戰爭部支持司法部」完成這次行動。
為強調他的觀點，他稱馬杜羅是「美國司法的逃犯」。
特朗普政府也可能援引《戰爭權力決議》（War Powers Resolution），該決議允許總統在未獲國會事先批准的情況下，發起最長60天的短期軍事行動，並再給予30天撤軍時間，但要在48小時內通知國會。
依此框架，總統可聲稱擁有法律授權，對委內瑞拉發動空襲而無需提前告知國會。
然而，美國國會仍可跨黨派投票，限制或終止進一步的軍事行動。預計未來幾天將進行表決。
法律「依據」面臨的質疑
儘管如此，一些專家憂慮事件對國際法及以規則為基礎的秩序所造成的影響，並質疑華盛頓在委內瑞拉行動的法律依據。
分析人士指出，特朗普政府用來為其行動辯護的理由——毒品走私與幫派暴力——屬於刑事活動，並不符合國際公認的武裝衝突標準，無法正當化以軍事行動回應。
在週六的記者會上，特朗普還指責委內瑞拉竊取美國石油資產，並稱美國在「管理委內瑞拉」時將取回這些資產，但未提供細節。
「你不能說這是一項執法行動，然後又說現在我們需要管理這個國家，」美國東北大學憲法法律專家傑里米·保羅（Jeremy Paul）告訴路透社，「這完全說不通。」
倫敦智庫英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的馬克·韋勒教授（Marc Weller）表示，國際法禁止將武力作為國家政策手段，除非是「回應武裝攻擊，或為拯救面臨滅絕威脅的人口」。他補充說，還需要獲得聯合國授權。
「顯然，美國對委內瑞拉的武裝行動並未滿足這些要求，」他寫道，「美國壓制毒品貿易的利益，或聲稱馬杜羅政府本質上是犯罪企業，都不構成法律上的正當理由。」
巴拿馬「先例」
一些分析人士指出，特朗普及其核心成員可能將1989至1990年巴拿馬事件視為抓捕馬杜羅的模式或正當理由。
巴拿馬當時極不受歡迎的軍事領袖曼努埃爾·諾列加（Manuel Noriega）在時任美國總統喬治·W·布什（老布什）政府發動軍事干預後被迫下台，並被移送至美國接受毒品指控審判。
專家表示，兩者之間存在明顯相似之處——包括華盛頓當年試圖確保巴拿馬運河的通行權，以及如今對委內瑞拉油田的關注——但仍存在顯著差異。
韋勒教授指出，當時與現在一樣，華盛頓依賴自衛理由，聲稱在抓捕諾列加前，美國利益面臨迫切危險。
分析人士包括曾接受美國全國廣播公司（NPR）採訪的前美國外交官約翰·費利（John Feeley）指出，兩者最明顯的差異在於，巴拿馬在諾列加下台後，有受歡迎的反對派準備接管，並實現了持久的民主轉型，美軍也很快撤離該國。
特朗普週末的言論顯示，委內瑞拉並非如此，沒有反對派準備接管政權。
接下來怎麼辦？
無論馬杜羅從委內瑞拉被押送至紐約的過程多麼具爭議性，下一步顯然是將繼續進行審判。
韋勒教授表示，美國法院遵循所謂的「科爾—弗雷斯比原則」（the Ker-Frisbie Doctrine）：嫌犯如何被帶到美國法院並不重要，只要在過程中未遭受嚴重酷刑，審判即可進行，即使這是「非法武裝干預或綁架」的結果。
評論人士也指出，如果美國在委內瑞拉的行動不面臨任何後果，可能對其他全球衝突造成嚴重影響，尤其是聯合國維持國際規則秩序的能力正面臨明顯挑戰。
