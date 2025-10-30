美國獨臂籃球員Kevin Atlas來台 以生命故事傳遞希望與平權
逢甲大學EMBA學術發展基金會主辦的公益籃球勵志活動「友善籃框在逢甲 FRIENDLY HOOPS @ FCU」於10月30日熱烈登場，活動邀請美國前NCAA一級籃球員獨臂球王Kevin Atlas及多位國際球員來台，與活動主詞人李明依結合籃球，傳遞運動平權與正向能量。
現場貴賓雲集，包括立法院副院長江啟臣、台中市政府運動局長游志祥與立法委員廖偉翔等人親臨致詞，共同肯定「友善籃框」以實際行動推動友善運動場域與社會共融的理念。江啟臣副院長更親自換上球鞋下場參賽，展現對運動平權的熱情支持，贏得觀眾熱烈掌聲。
活動中，Kevin Atlas以〈讓夢想無障礙，讓生命投出光〉為題進行勵志演講，分享自己從失去左臂到成為美國頂尖球員的歷程，感動全場。隨後舉行的「3對3友善籃球賽」由國際球員與逢甲校隊共同參與，象徵「尊重、共融與勇氣」的精神，讓球場成為最動人的生命舞台。
逢甲大學學術發展基金會董事長黃駿霖表示，此次活動不僅是一場比賽，更是一場啟發青年勇氣與行動力的生命教育行動。
學校期盼從校園出發，推動運動平權，讓「友善」成為社會共通的語言，並持續為青年與身心障礙族群搭起夢想的橋樑。
