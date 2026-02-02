美國玩「兩面手法」？！俄媒控烏夜襲邊境城市 彈藥量證實美恢復「海馬斯」供應
[Newtalk新聞] 俄羅斯媒體《觀點報》網站（vz.ru）質疑美國川普政府玩「兩面手法」，一方面宣稱推動俄烏停火與和平，另一方面卻恢復供應美製高機動性火箭砲系統（HIMARS，又稱海馬斯）攻擊性武器。
《觀點報》俄羅斯邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）在1月24至25日遭受烏克蘭軍隊大規模攻擊，造成能源基礎設施嚴重損壞並引發大面積停電與供暖中斷為例。指出根據俄羅斯國防部通報，俄軍防空系統在24小時內攔截31枚海馬斯火箭彈及68架大型無人機。分析稱：此波攻擊的密集度遠高於過去一年，烏軍在單日內消耗的海馬斯火箭彈數量超過此前數月總和；若每枚M30/M31火箭彈以單價17萬美元計算，估計單日耗資超過500萬美元。直言數據結論顯示：美國已恢復對烏克蘭的海馬斯彈藥供應，規模超過拜登政府時期，足以支持烏軍高強度使用。
《觀點報》再以北約主要物流樞紐波蘭熱舒夫（Rzeszów）機場的運輸活動激增為佐證，指出3天內有10架次北約國家運輸機卸貨，其中至少2架來自美國，認為極可能運載海馬斯相關彈藥與物資。指出軍方近期觀察顯示，該機場NATO貨機活動頻繁，包括比利時、加拿大、法國等國飛機，反映供應鏈加速運作。
對於美國總統川普：「武器是出售給北約國家，由北約決定用途並支付費用」的說法。《觀點報》引用烏軍前總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）的說法，指出海馬斯操作需美軍在德國司令部的目標指示、數據載入與授權；承認美方主導相關規劃。而且美國以「軍售」迴避直接轉移爭議，但事實是：未經華盛頓同意，北約難以轉交第三方，且美方仍實質掌控關鍵技術支援。《觀點報》以此質疑美方根本是說一套做一套。
《觀點報》從戰略角度分析，認為美國恢復或加碼「海馬斯」的供應，目的在延緩俄軍推進、削弱烏克蘭談判地位，迫使俄方接受「能源停火」協議，以保護雙方能源基礎設施並作為凍結衝突的第一步。
目前俄烏衝突持續，雙方能源基礎設施均成互攻目標，美國供應政策在川普政府下出現暫停與恢復的波動，反映和平談判壓力與軍事平衡的複雜考量。
