美國瑞本眾議院辦公大樓 (圖)

其他人也在看
政府關門35天平最長紀錄 川普嗆：停擺結束才會發糧食援助
美國聯邦政府昨（4日）周二關門進入第35天，追平史上最長紀錄，不但依賴糧食券的美國人面臨斷炊危機，機場也因航管人員短缺恐陷入混亂。美國政府原本周一在聯邦法院文件中宣布，將發放正常糧食券福利的一半給11中廣新聞網 ・ 3 小時前
美UPS貨機起飛後墜毀！三名機組員生死未明 超大火球伴黑煙竄天際
FAA指出，墜機事件發生在飛機起飛後不久，目前正與美國國家運輸安全委員會（NTSB）聯合調查事故原因。NTSB將主導整體調查工作。UPS在聲明中證實，機上共有三名機組人員，並表示目前尚未確認是否有人員受傷或死亡。UPS強調，已全力配合當局調查，並向受影響人員及其家屬提供支...CTWANT ・ 3 小時前
載有大量燃油貨機在肯塔基州墜毀 烈焰黑煙狂竄至少3死11傷
一架載有3名機組人員的UPS貨機，今天（5日）在肯塔基州路易斯維爾國際機場附近起飛後不久墜毀。影片顯示，停機坪附近烈焰黑煙狂竄，至少造成3死11傷。（戚海倫報導） 一架UPS MD-11貨機從美中廣新聞網 ・ 3 小時前
瞬間崩塌！ 喜馬拉雅山暴雪、雪崩 多起山難已9死
瞬間崩塌！ 喜馬拉雅山暴雪、雪崩 多起山難已9死EBC東森新聞 ・ 4 小時前
周董鄰居有詐！「太子集團」人資長聲押9被告交保
周董鄰居有詐！「太子集團」人資長聲押9被告交保EBC東森新聞 ・ 4 小時前
鄭任汶專欄：「普丁不獨裁」的下一句是「習近平不獨裁」
兩岸關係從來都沒有安靜過，而過去二個月多，一場看不見的歷史敘事戰爭以更高強度的張力激烈展開。9月30日中國開播描述1950年代中共在台隱蔽戰線歷史的《沉默的榮耀》電視劇，10月25日央視播放1683年施琅率領清軍攻打澎湖的《澎湖海戰》先導預告片，10月26日起新華社接連發布三篇「鍾台文」署名談兩岸歷史淵源的文章。看似沒有直接關連的三件影視媒體作品都在談同樣一件事，那就是「祖國必然統一勢不可擋」。鏡報 ・ 5 小時前
梁東屏專欄：川普總是臨陣退縮 美國很難再次偉大
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 6 小時前
陳嘉宏專欄：黃國昌應該知道自己的麻煩大了
黃國昌說，他揭弊從不收受任何好處。黃國昌這些年來是不是在「揭弊」？恐怕是言人人殊；但即使是所謂的「不收受任何好處」，也得重新定義清楚。法律上的「好處」，從不只是一布袋的現金或銀行帳戶結餘多一個零而已，而是可以用各種不同的型式包裝出現。例如像黃國昌的政治盟友前立委徐永明收賄案，其中的賄款200萬元根本沒進到徐本人的口袋，而是期約欲匯入時代力量的政治獻金專戶，徐就因此被判刑7年4個月。身為法學博士的黃國昌少來明白人裝糊塗答非所問。鏡報 ・ 5 小時前
晴空塔也上榜！台灣人票選東京「5大雷區」 一票人笑翻：冠軍像中壢
現今國內旅遊價格不斷攀升，讓不少人選擇出國旅遊，而日本則是許多人的熱門首選。不過，日本一些景點也常讓遊客感到失望。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，近日網紅日文老師秋山由菜整理了「東京最讓人失望的5個景點」，這讓他發現網路上存在日本版與大陸版的名單，於是他決定舉辦台灣版失望景點投票，其中東京知名商圈「上野阿美橫町」最終躍居榜首。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
最高法院明審川普關稅案 民調：47%美國人視貿易逆差為緊急狀況
據《路透》周二 (4 日) 報導，最新民調顯示，約半數美國人認為美國與其他國家的巨額貿易逆差構成經濟緊急狀況。這項調查公布時機敏感，因為周三最高法院將審理美國總統川普援引緊急狀況法律、對多國課徵全面性關稅的合法性。鉅亨網 ・ 14 小時前
沒有台灣就沒有美國製造！ 黃仁勳在《福斯電視》感謝台積電、鴻海等台廠
即時中心／徐子為報導輝達執行長黃仁勳於台灣時間昨（4）晚間接受美國《福斯新聞》電視台採訪時，他對台積電、鴻海集團富士康、緯創等台灣合作夥伴表示感謝，他說：「因為如果沒有他們的努力，『美國製造』的願景將難以實現。」民視 ・ 4 小時前
政府關門33天！被迫無薪假吃不飽 美國頻傳食物竊案
美國政府關門至今已經超過一個月，直逼川普第一任期的最久紀錄，2018年當時停擺了35天。政府關門後，不只公務員放無薪假，得去食物銀行報到，就連原本就亟須救濟的弱勢族群，相關福利計劃也斷炊。經濟學家警告，美國關門影響部分勞工收入，減少消費支出之下，美國經濟損失恐高達140億美元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
美政府關門追平最久紀錄 旅遊旺季恐爆航班延誤危機
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國政府關門已邁入第35天，追平川普首次總統任期所創下最久的紀錄。隨著美國將進入一年中最繁忙的旅遊旺季，川普政府警告，若情況持續，機場運作可能陷入混亂。中央社 ・ 4 小時前
頭痛恐是腦中風或腦瘤警訊！醫揭4大危險原因：這種「雷擊式頭痛」最致命
頭痛幾乎人人都有過，俗話說：「頭痛不是病，痛起來要人命」，這句話其實說錯了，頭痛本身就是一種疾病，還會造成失能，像是偏頭痛，而腦瘤、腦中風、腦動脈瘤也會造成頭痛，甚至死亡，不可不慎。 根據臨床統計資料顯示，民眾因頭痛求診的常見原因，有從來不曾頭痛，卻突然發生嚴重頭痛，也有病患原本就有頭痛，但是變得比較嚴重，還有病患則是長期頭痛，擔心是腦瘤、腦中風等，就醫希望找出病因。 嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈說明，次發性頭痛有各式各樣的原因，包括：腦中風、腦瘤、腦膜炎、腦動脈瘤、甚至新冠肺炎等，還有外傷、感染、發炎、藥物或環境刺激等因素所造成。 血管異常如腦中風、腦血管瘤等，因為顱內壓力增加或腦部供血不足而引發頭痛，血管瘤還可能壓迫鄰近神經組織，導致劇烈頭痛。 腦中風引起的頭痛常常因為局部徵兆及或意識障礙而被忽略，常伴隨眼歪嘴斜、臉部麻木、肢體無力、走路不穩、看東西變模糊、說話有困難，甚至發生反應遲鈍、嗜睡、昏迷等神經學症狀，很容易與原發性頭痛作出診斷。 疼痛程度通常是中度且沒什麼特定的特徵，可以是雙側或與中風同側單側頭痛，若是蜘蛛網膜下腔出血，會引起突發的雷擊式頭痛，疼痛劇烈且持續，是常春月刊 ・ 3 小時前
鳳凰颱風估「這兩天」生成 氣象署曝未來走向
首次上稿：11/04 11:39更新時間：11/04 11:59（更新內文）即時中心／顏一軒、陳治甬報導受東北季風影響，近期轉為偏冷雨降雨的天氣型態。中央氣象署今（4）日說明，本波降雨將於6日趨緩，7至9日天氣將轉暖，直至10日再迎來新一波東北季風南下。而關於今日凌晨生成、可能在未來兩天內轉為「鳳凰颱風」的熱低壓TD29，短期內會逐漸朝偏西的方向，往菲律賓東北方向移動，氣象署會密切觀察其走向。氣象署簡任技正伍婉華表示，今明仍持續受到東北季風影響，這種受東北季風影響的天氣，將在週四（6日）稍微緩和，週五（7日）至週末（8日、9日）這段時間，則是屬於稍微暖和、稍微穩定的天氣情況，下週一（10日）又會受另一波東北季風南下影響。伍婉華說，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區今日整天陰天斷續下雨，北部、東北部感受到有些不是很大的雨降下來；而金門、馬祖、北部其他地方、中南部地區、東部地區則會有零星短暫陣雨。未來一週降雨預報示意圖。（圖／氣象署提供）伍婉華提及，明日北部、東半部、馬祖將有局部零星降雨，中南部山區則是屬於午後陣雨的天氣型態；東北季風6日減弱後水氣變少，剩下桃園以北、東半部地區有零星短暫降雨機率，其他各地都是多雲到晴的天氣。伍婉華提醒，7至9日是屬於比較穩定、暖和的天氣型態，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部零星短暫降雨，中南部山區午後有短暫降雨，其他各地是多雲到晴；10日開始受到另一波東北季風南下，北部、東半部地區降雨機率增高。溫度方面，伍婉華說明，今日最低溫除金門、馬祖15、16度以外，本島最低溫是在花蓮鯉魚潭的17.5度，大部分本島地區低溫約18度左右；白天高溫北部及東半部等約落在23、24度左右；東南部、中南部較暖和，高溫有29、30度；明（5）日東北季風減弱，至9日溫度漸漸回升，甚至北部、花東的高溫可回升到28、29度；中南部31、32度，10日迎來另一波東北季風南下，溫度再次下降。未來一週溫度預報趨勢圖。（圖／氣象署提供）熱帶海面系統部分，伍婉華指出，中颱「海鷗」已登陸菲律賓中部，未來會往南海方面移動，對台灣並無直接影響；另外在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上的熱低壓，預估今明兩天會逐漸形成輕度颱風，短期內會漸漸朝偏西的方向，往菲律賓東北方向移動，至於未來是否接近台灣，氣象署會持續觀察。陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）原文出處：快新聞／鳳凰颱風估「這兩天」生成 氣象署曝未來走向 更多民視新聞報導軍車自家人撞自家人！ 國道3號上演「軍卡連環追」 驚動憲兵到場LINE、FB「生日提醒」全關掉！她喊「不需無謂祝福」 網讚：有心自然會記得國道驚悚連環撞！BMW女駕駛下車查看 遭客運再撞捲車底慘死民視影音 ・ 1 天前
CNN初步出口民調 關鍵選區選民不滿川普
根據美國有線電視新聞網CNN出口民調顯示，關鍵選區的選民，對美國總統川普不滿。（戚海倫報導） 根據CNN初步出口民調顯示，在四場備受關注的選舉中，大多數選民對美國總統川普表示不滿，強烈不滿的比例中廣新聞網 ・ 4 小時前
民進黨超崇拜中共？他揭1事實：正牌同路人
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文在《德國之聲》專訪中語出驚人表示，「蒲亭並不是獨裁者」，因為是人民選舉後上任的，引發綠營人士批評，民進黨秘書長徐國勇更嗆道，蔣介石時代也有選舉，鄭麗文以假民主...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
中美元首會晤協議細節陸續出爐，華盛頓與北京是否「休戰」在望？
隨著更多協議細節出爐，外界越來越清楚，兩大強國到底是「休戰」在望，還是正開啟新一輪較量。BBC NEWS 中文 ・ 15 小時前
中國國安部：外諜滲透糧食領域 謀取種子探查田間
（中央社台北3日電）中國國安部今天聲稱，「境外間諜情報機關」對中國糧食領域的滲透力度不斷加大，企圖取得中國大豆、玉米、水稻的種子等農作物基因數據，為中國糧食安全帶來「嚴重危害」。此外，還有「某國」使領館人員率員前往中國鄉間，探查某款農作物的產量和儲備情況。中央社 ・ 1 天前
遠航的飛機比台北的房子還便宜多了 法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機
兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一...信傳媒 ・ 1 天前