美國瑞本眾議院辦公大樓 (圖)

首次上稿：11/04 11:39更新時間：11/04 11:59（更新內文）即時中心／顏一軒、陳治甬報導受東北季風影響，近期轉為偏冷雨降雨的天氣型態。中央氣象署今（4）日說明，本波降雨將於6日趨緩，7至9日天氣將轉暖，直至10日再迎來新一波東北季風南下。而關於今日凌晨生成、可能在未來兩天內轉為「鳳凰颱風」的熱低壓TD29，短期內會逐漸朝偏西的方向，往菲律賓東北方向移動，氣象署會密切觀察其走向。氣象署簡任技正伍婉華表示，今明仍持續受到東北季風影響，這種受東北季風影響的天氣，將在週四（6日）稍微緩和，週五（7日）至週末（8日、9日）這段時間，則是屬於稍微暖和、稍微穩定的天氣情況，下週一（10日）又會受另一波東北季風南下影響。伍婉華說，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區今日整天陰天斷續下雨，北部、東北部感受到有些不是很大的雨降下來；而金門、馬祖、北部其他地方、中南部地區、東部地區則會有零星短暫陣雨。未來一週降雨預報示意圖。（圖／氣象署提供）伍婉華提及，明日北部、東半部、馬祖將有局部零星降雨，中南部山區則是屬於午後陣雨的天氣型態；東北季風6日減弱後水氣變少，剩下桃園以北、東半部地區有零星短暫降雨機率，其他各地都是多雲到晴的天氣。伍婉華提醒，7至9日是屬於比較穩定、暖和的天氣型態，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部零星短暫降雨，中南部山區午後有短暫降雨，其他各地是多雲到晴；10日開始受到另一波東北季風南下，北部、東半部地區降雨機率增高。溫度方面，伍婉華說明，今日最低溫除金門、馬祖15、16度以外，本島最低溫是在花蓮鯉魚潭的17.5度，大部分本島地區低溫約18度左右；白天高溫北部及東半部等約落在23、24度左右；東南部、中南部較暖和，高溫有29、30度；明（5）日東北季風減弱，至9日溫度漸漸回升，甚至北部、花東的高溫可回升到28、29度；中南部31、32度，10日迎來另一波東北季風南下，溫度再次下降。未來一週溫度預報趨勢圖。（圖／氣象署提供）熱帶海面系統部分，伍婉華指出，中颱「海鷗」已登陸菲律賓中部，未來會往南海方面移動，對台灣並無直接影響；另外在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上的熱低壓，預估今明兩天會逐漸形成輕度颱風，短期內會漸漸朝偏西的方向，往菲律賓東北方向移動，至於未來是否接近台灣，氣象署會持續觀察。陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）原文出處：快新聞／鳳凰颱風估「這兩天」生成 氣象署曝未來走向 更多民視新聞報導軍車自家人撞自家人！ 國道3號上演「軍卡連環追」 驚動憲兵到場LINE、FB「生日提醒」全關掉！她喊「不需無謂祝福」 網讚：有心自然會記得國道驚悚連環撞！BMW女駕駛下車查看 遭客運再撞捲車底慘死

