美國生技創投ATP聲請破產 深陷億萬富豪金主資金糾紛

生技創投公司Apple Tree Partners（ATP）近日聲請破產，因與主要出資方發生資金履約爭議，盼透過重整程序確保旗下新創公司資金來源不中斷。ATP金主德米特里・雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）旗下公司Rigmora則指控，ATP管理不善且缺乏誠信，因此尋求法院裁定結束投資運作。

根據《BioPharma Dive》報導，ATP表示，公司已依美國破產法第11章聲請破產保護，確保投資組合中的新創公司能持續獲得研究與營運所需資金，將有助於維持癌症、神經疾病、傳染病及其他重大疾病相關的研發計畫不中斷。

APT此次破產申請源於與其主要出資方俄羅斯億萬富豪雷波諾列夫的兩間公司Rigmora Biotech Investor One與Two之間的爭議。ATP 今年稍早向美國德拉瓦州衡平法院提起訴訟，指控 Rigmora 未依約履行對旗下新創公司的資金承諾。

德拉瓦州衡平法院日前裁定支持ATP主張，命令Rigmora必須支付約9700萬美元，以履行其對ATP已編列預算的新創公司之資金義務。法院指出，公共利益高度支持保存可能挽救生命的研究計畫。

不過，Rigmora隨後於今年6月在開曼群島提起反訴，主張ATP管理資金不當，並要求法院裁定清算該投資架構。Rigmora表示，因對ATP的治理與誠信失去信心，才決定中止資金撥付。

ATP成立於約25年，根據公司資料，早在2012年，雷波諾列夫家族信託即承諾投入約15億美元進行生技投資。ATP其後逐步擴大投資版圖，目前投資約30家新創公司，涵蓋基因編輯、自我複製 RNA 等前沿藥物研發領域。

ATP在聲明中指出，自成立以來，公司為投資人帶來「產業領先」的資本報酬率。不過，近年投資節奏趨緩，今年唯一公開揭露的投資案為醫療科技新創Galvanize Therapeutics。對於破產聲請一事，Rigmora則回應，ATP並非因資金短缺而申請破產，而是不滿法院確認的合夥協議條款，並形容破產程序是拖延訴訟與規避監督的手段。

ATP創辦人兼管理合夥人賽斯．哈里森（Seth Harrison）則表示，儘管面臨法律爭議，公司對投資案基本面仍深具信心，並相信旗下新創公司未來仍有潛力為投資人帶來回報，並為醫療領域提供具意義的新療法與治癒方案。

