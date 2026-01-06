美國生擒馬杜羅！葛來儀指中國不會效仿：抓賴清德不太可能達成「統一」

記者楊士誼／台北報導

美國總統川普下令突襲委內瑞拉多處軍事設施，三角洲部隊更生擒委國總統馬杜羅夫婦，引發國際關注。部分輿論聲稱，此舉可能導致北京仿效美國，對台灣進行斬首行動。美國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今（6）日直言「不會」，她認為，捉拿賴清德總統不太可能達成「統一」，習近平對台政策是基於自身的邏輯，不太可能被美國日前的行動或俄國入侵烏克蘭所影響。

葛來儀在社群平台X發文表示，美國對委內瑞拉的行動是否會使中國對台灣採取行動？「簡而言之是『不會』」。她指出，華盛頓對委內瑞拉的軍事攻擊與捉拿馬杜羅，提供中國將美國描寫成「霸凌小國的全球霸主」的機會，這使北京進一步推展貶低美國在國際舞台之正當性的目標。但中國不太可能因此而在根本上改變對台灣的策略，中國不會將美國「漠視國際法」的行為視為對台灣動武的理由。

葛來儀指出，中國只有在符合自身利益時會遵守國際法與國際準則，否則便置之不理，中國一直將台灣視為內部事務，不會將台灣與「美國-委內瑞拉」之間相提並論。她認為，針對委內瑞拉的行動並非中國奪取台灣的行動藍圖，捉拿賴清德總統也不太可能幫助北京達成「統一」，習近平針對台灣的政策是基於他自身的邏輯與策略，不太可能被美國日前的行動或俄國入侵烏克蘭所影響。

葛來儀也表示，美國國防部（已改名為戰爭部）近期針對中國軍事力量的報告也載明，貪污跟肅清至少暫時阻礙解放軍的實力，包括解放軍在可接受的代價下攻佔與控制台灣的能力。北京是依靠一系列灰色地帶手段，在台灣民眾中散播絕望並使其屈服，中國相信時間站在他們這一邊，可在無需犧牲下達成「統一」。而中國會盡力保護其在委內瑞拉的經濟、商業利益，但會避免捲入川普在委國的行動，委內瑞拉太過遙遠，不在北京的核心利益內。葛來儀最後指出，中國也可能在預計四月於北京舉行的中美峰會上，要求美國做出讓步，其中也可能包括台灣。

