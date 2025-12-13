美國男子公開GG尺寸！挑戰「世界最小陰莖」紀錄盼翻轉偏見

美國男子挑戰「世界最小陰莖」紀錄，盼能翻轉社會偏見。圖／翻攝自IG

美國一名男子長年因先天性「陰莖短小症」（micropenis）承受龐大心理壓力，近日他勇敢公開自身經歷，希望透過親身分享，破除社會對男性生殖器尺寸的刻板印象。他也透露，未來不排除申請「世界上最小陰莖」紀錄，盼藉此提升外界對相關疾病的認識。

根據英國《鏡報》報導，一名北卡羅來納州（State of North Carolina）男子菲利普斯（Michael Phillips）表示，從童年時期就發現自己的生殖器與其他人明顯不同，當時還期望能在青春期有所「成長」，直到學生時期「一個女孩第一次看到他的生殖器，才意識到自己的病情」，而這段經歷也讓他遭到嘲笑，導致他不再敢跟異性相處。

近年來，菲利普斯心境有所轉變，開始在IG等社群平台分享自身故事。他表示，多數網友回應相當正面，不少人主動表達關心與支持，讓他逐漸走出長期以來的自卑，也感受到被理解的力量。

不過他也批評，社會長期對陰莖尺寸展現出「迷戀情節」，在媒體的渲染下，相關話題大多以嘲諷、開玩笑方式探討，讓陰莖短小症患者被邊緣化，無形中也承受極大的社會壓力。

根據健康資訊網站Healthline資料，成年男性陰莖在疲軟狀態下平均長度約為9.17公分，勃起時則為13.1公分，菲利普斯透露，自己的長度不足2.54公分。

醫學專家指出，陰莖短小症多與胎兒時期睪固酮分泌不足有關，若能在幼年時期及早發現，透過荷爾蒙治療仍可能刺激發育。

菲利普斯強調，外界最大的誤解在於將此情況視為「天生不足」，而忽略背後的醫學成因，希望能推動更多正確衛教資訊與早期檢測，減少患者在成長過程中承受的心理壓力。

談及情感生活，菲利普斯坦言，疾病對人際關係造成不小影響，即使部分女性能理解與接納，但反覆向新對象說明自身病況，仍為他帶來沉重壓力。

菲利普斯也透露，至今仍沒有完全接受自己患有「陰莖短小症」的事實，不過會努力爭取「世界上最小陰莖」的頭銜，希望能藉此提高外界對於相關疾病的認識。

他也呼籲，有相同困擾的人不必獨自承受，「勇敢說出來，或許會發現世界比想像中更包容。」



