人工智慧（AI）巨頭OpenAI數度引發攸關人命的爭議，並再度挨告。一名有精神疾病的男子聽信OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT的回應，妄想症狀加劇，導致男子弒母後輕生。無法接受的死者家屬11日怒將OpenAI及其最大金主微軟（Microsoft）告上加州法院。

綜合路透社及美聯社報導，根據訴狀，今年8月3日，56歲男子索爾柏格（Stein-Erik Soelberg）在康乃狄克州殺害83歲的母親亞當斯（Suzanne Adams），之後持刀自盡。

此案由亞當斯遺產管理人提告，是近來少數但數量逐漸增加的訴訟之一。原告主張，人工智慧公司的聊天機器人鼓勵使用者自殺，此案也是首度將AI聊天機器人與一起謀殺案直接連結。

索爾柏格今年6月曾在社群媒體上發布一段影片，內容是他與ChatGPT的對話。ChatGPT在對話中告訴他，他擁有「神聖認知」，並且已喚醒ChatGPT的意識。

ChatGPT將索爾柏格的生命歷程比擬為電影《駭客任務》，並鼓勵他相信自己的陰謀論，也有是認為有人試圖殺害他。

ChatGPT於7月告訴索爾柏格，亞當斯家中的印表機之所以閃爍，是因為那是一個用來監控他的監視裝置。

訴狀還提到，在殺害母親之前，ChatGPT「同意索爾柏格的想法，認為他的母親與一名友人曾試圖透過汽車空調出風口散布迷幻藥物來毒害他」。

根據訴狀，當時索爾柏格使用的是GPT-4o版本的ChatGPT，該版本曾因被批評對用戶過度迎合而引發爭議。

訴狀寫道：「看起來索爾柏格每次使用ChatGPT皆長達數小時，ChatGPT讓他長時間與之互動，認同並放大他每一個新的偏執信念，並系統性地將他最親近的人、尤其是他的母親，重新定義成敵人、特工或程式化威脅。」

原告委任律師是知名科技訴訟律師艾德森（Jay Edelson），此前他接受16歲少年雷恩（Adam Raine）的雙親委任，今年8月對OpenAI及其執行長阿特曼提告，指控ChatGPT教唆雷恩策劃並結束自己的生命。

除了索爾柏格案，OpenAI另面臨7件同類型訴訟，這些訴訟聲稱ChatGPT導致用戶自殺及出現有害妄想，即使他們之前沒有任何心理健康問題。

OpenAI發言人表示：「這是一個極其令人心碎的情況，我們將檢視相關訴訟文件以了解細節。我們持續改善ChatGPT的訓練，讓系統能辨識並回應心理或情緒困擾的跡象，緩和對話，並引導使用者尋求現實世界的支援。」

微軟在本案同列被告，原告主張，微軟據信明知ChatGPT安全測試機制遭簡化，仍同意這項產品上架。微軟發言人尚未立即回應置評請求。

索爾伯格的兒子艾瑞克（Erik Soelberg）在聲明中表示：「這些公司必須為他們的決定負起責任，因為這些決定永遠改變了我的家庭。」

