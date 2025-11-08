美國男性每天獨處6.6小時、15%沒朋友 大企業內部興起「男子聚會」

部分大企業內部，開始設立男性支持團體。pexels



據外媒近日報導，統計數據顯示，美國18至30歲的男性，每天獨處時間高達6.6小時（不包含睡眠時間），更有15%的美國男性，沒有任何親近的朋友，有些大企業內部開始設立「男性支持團體」，透過定期的聊天聚會，緩解現代男性的身心壓力。

據彭博社報導，週四午餐時間過後，英國公共服務電視網「Channel 4」的50多名員工，一起舉行線上聚會，他們在討論一個鮮少被關注的話題—男性的日常困境。

同事們分享著心理壓力、男性的身份認同、如何保持健康、理財之道，以及在傳統性別角色的觀念下，男性面對的育兒挑戰。Channel 4的行銷主管穆申傑（Tafadzwa Muchenje）表示：「我很驚訝，原來男性有這麼多話想傾訴，也很願意學習。」

報導指出，在企業內部出現特定群體的聚會，並非罕見的情況，例如：專屬女性、退役軍人或LGBTQ的支持團體，已經行之有年，但專門為男性設立的團體，恐引起外界的不解：「整間公司不就是一個男性團體嗎？」

出現這種質疑是很自然的，數據顯示，在美國的企業界高層，男性佔據壓倒性的比例，約90%大型公司的CEO，與3分之2以上的企業高管，均由男性組成。

擔任企業人資顧問的麥考密克（Chris McCormick）說明：「社會氛圍認為男性沒有什麼好同情的，因為獲得升遷、握有權力的就是他們。」

在這樣的氛圍下，大型企業的「男性團體」相當罕見，目前僅有少數企業設有男性支持團體，例如：英國航太公司「貝宜系統」、美國美妝業巨頭「雅詩蘭黛」等，這些公司內的男性支持團體，正在發揮正面效果。

穆申傑透露，他會在Channel 4的男性聚會上，與其他同事一起討論「有毒的男子氣概」（toxic masculinity，意指對兩性抱有刻板印象），這有助於防止公司內出現這類陳舊的觀念。

研究指出，雖然男性與女性同樣面臨生活與工作壓力，需要建立社會網絡，但普遍而言，女性擁有更大的支持網絡，也更傾向與親朋好友分享情緒，相較之下，現代男性則越來越孤立。

阿斯本經濟策略集團（Aspen Economic Strategy Group）的報告顯示，2023年美國18至30歲的男性，平均每天有6.6個小時獨處（不包含睡眠時間），較女性多出一個多小時，另外，更有15%的美國男性表示，自己沒有任何親近的朋友。

儘管企業內部設立男性支持團體，能改善男性職員的身心健康，但多數企業擔心遭到輿論攻擊，不願意設置，即便設置也相當低調，例如雅詩蘭黛就拒絕媒體採訪男性支持團體的任何成員。

