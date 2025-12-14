美國男自曝「罹小陰莖症」僅2.5公分！ 曾喊申請世界紀錄
美國北卡羅來納州一名男子近日公開談論自己長期以來深受困擾、卻鮮少被討論的「小陰莖症（micropenis）」，自己的陰莖長度僅約2.5公分，遠低於一般成年男性平均值。他希望透過自身經歷，讓社會正視這項真實存在的醫療問題，也幫助同樣感到羞愧、沉默的男性不再孤單。
根據英媒《鏡報》報導，現年成年的菲利普斯（Michael Phillips）表示，自己可能擁有「世界上最小的陰莖」。他坦言，之所以選擇公開，是希望喚起外界對「小陰莖症」的認識。他回憶道，這樣的困擾其實從童年就已開始，當時他一直以為自己只是「發育比較慢」，即使到了現在，仍未完全接受這個事實，「我不確定自己是否真的完全接受了罹患小陰莖症這件事。」
他表示，自己長期以幽默作為自我保護的方式，甚至曾半開玩笑地提到是否能申請金氏世界紀錄，沒想到後來才驚覺這個玩笑「似乎並非完全不可能」。他受訪時指出，若能藉此提升社會關注，他其實願意嘗試。
近年來，菲利普斯也透過社群平台Instagram分享自身故事，反應卻出乎意料地正面，「收到許多善意與支持，讓我第一次感受到被理解，也逐漸面對多年來的自卑感。」他直言，社會對「尺寸」的過度迷思，對男性造成極大壓力，自己的許多困擾也不完全來自性功能，而是外界的眼光與審美偏見。
根據醫療網站資料，成年男性陰莖在疲軟狀態下平均長度約為9.17公分，勃起後約為13.1公分。菲利普斯回憶，學生時期曾因被同學看到而遭到嘲笑，從此對交往與親密關係產生強烈陰影。
菲利普斯指出，最大的困難其實來自於誤解，許多人以為尺寸小只是「個人特徵」，卻不知道背後可能有醫療原因。他強調，社會需要更多人了解，「小陰莖症」確實是一種因胎兒期荷爾蒙不足所造成的醫學狀況，若能及早發現，部分患者仍有治療與改善的可能。
他也希望自己的坦白，能讓其他人感受到被看見與被接納。不過，這樣的狀況仍對他的感情生活造成巨大影響，雖然可能有願意接受的對象，但反覆解釋自身情況的過程，讓他選擇乾脆逃避感情。他也直言，至今仍是處男，最難承受的是在性與情感議題上無法坦然開口，背負著沉重的心理壓力。
