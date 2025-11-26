美國當台灣人盤子？媒體人問賴清德：國防預算1.2兆能買什麼

總統賴清德投書華郵宣示要編列高達1.25兆的國防特別預算。對此，有媒體人在其臉書粉專「文翔政論」中表示，1.25兆什麼概念？今年總預算也就3兆69億，相當於一整年的政府預算的三分之一，而且最重要的是「能買什麼」。

總統賴清德投書華郵宣示要編列高達1.25兆的國防特別預算。（圖/中天新聞）

「文翔政論」今天（26日）在臉書發文表示，首先，這個國家的執政黨已經完全不理這國家的人民了，這種重大政策不是由國內產生、對國際公布，而是直接對國際公布、逼國內硬吞，程序上跟政治上根本都有問題。但民進黨這樣幹已經不是第一次了，他們似乎不夠信任台灣人，放話都找外媒，本媒就算是綠媒也沒用，這麼重大的支出政策，也不跟人民溝通也不跟國會溝通，就這樣先斬後奏。

其次，「文翔政論」指出，1.25兆什麼概念？今年總預算也就3兆69億，相當於一整年的政府預算的三分之一，可不是一個小數字。然而，最重要的還是，「能買什麼？」之前在審查韌性特別預算時就被抓到買天價礦泉水，還買超貴會議桌椅，再細查閱細項更發現國軍把營舍翻修預算也都塞進去，這就是因為錢先匡了，但是怎麼花都沒概念，反正先亂塞預算，政府真有錢啊！

總統賴清德（中）26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。（圖/資料照）

「文翔政論」直言，如果1.25兆能讓台灣獲得世界上最先進軍事裝備，他想大家沒意見，如果能採購到最新最強戰機、最猛最殺無人機、世界最強潛艦、無敵的反飛彈系統，或是讓台灣打幾顆軍用衛星還是做個什麼星鏈系統，把台灣打造成賴清德口中的什麼台灣之盾，如果台灣能跟以色列一樣都買到最新最好的，他想這錢大家還會覺得花得值得。

「文翔政論」稱，問題是過去數十年來卻不是這麼回事，台灣幾乎都在買人家不要的軍備，甚至買來的破銅爛鐵，料件壞了，等好幾年都等不到料來補，要不是停產要不就是低產能，國軍一堆垃圾裝備都爛在那。最新、最好、最有用的，從來沒給台灣。美國敢賣給台灣最精準的定位系統以及射程最具威懾力的導彈系統，讓台灣遭受威脅時可以一鍵轟爛北京上海嗎？就算有錢，還要人家肯賣。

「文翔政論」最後感嘆，把錢先準備好，卻無處花的結果，就是跟之前一樣亂編預算，買超貴礦泉水，然後把營舍廁所全部翻修一遍，預算要還是太多，估計營區都能請名廚進來照三餐吃米其林了。不過可能也沒能想那麼美，國軍應該還是繼續吃ㄆㄨㄣ，這些預算搞不好也不是翻修自家的廁所，是去翻修菲律賓的廁所，幫菲律賓營區裝冷氣之類。

