美國發芽、腐霉馬鈴薯可輸台？ 衛福部長石崇良：斷章取義
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
針對美國貿易代表署發布《2026年各國貿易評估報告》中提及「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發霉）仍能整批進口」，引發關注，衛生福利部長石崇良今（15）日在立法院正面回應，強調外界解讀「有點斷章取義了」，任何輸台的馬鈴薯都須符合我們的標準才可以，否則仍可以整批退回。
立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部、行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、教育部等部會，就美國貿易代表署發布《2026年各國貿易評估報告》提及技術性貿易壁壘或食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）壁壘之豬肉、牛肉與牛肉等相關內容，進行專題報告。
外界關注美方提及開放發芽甚至腐爛、發霉的馬鈴薯一事。石崇良正面回應媒體提問時強調，ART裡面關於馬鈴薯的敘述很長，所謂的發芽或腐爛，那是最後一段，有點斷章取義了。
石崇良說，它的前段是在講所有加工用馬鈴薯要輸入台灣之前，都須符合檢疫證明並噴灑發芽抑制劑，有一定檢疫標準之後才能上船進口，但如果進入台灣海關之後，仍有發現產品在運送過程中出現部分腐爛、發芽的情況，就要進行特殊處置，送往加工場所剔除，並不是直接做加工使用。
石崇良表示，台美雙方討論時，檢疫證明也都要經過我方認可，符合我們的標準才可以，如果整批產品腐爛、發芽等情況過於嚴重，我方仍可採取全批退回方式處理。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
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