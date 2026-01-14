美國發起貿易戰壓力沉重 中國2025年順差仍創下近38兆元歷史新高

中國2025年貿易順差創下1.2兆美元歷史新高紀錄，圖為山東煙台港運作的情形。（資料照片／美聯社）



去年美中之間在貿易領域的衝突情勢升高，使華府與北京接連出手，從川普無差別發動關稅戰，到中國限制稀土出口，對全球貿易都造成一定程度的動盪與影響，不過根據最新數據，即便對美國出口連續9個月下滑，但中國貿易逆差仍在2025年創下近1.2兆美元（約新台幣37.93兆元）的歷史新高，外媒認為這得益於北京尋求替代出口市場的策略，使中國經濟成長在國內發展低迷下仍可達標。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國海關總署在14日公布最新統計數據，指出2025年12月中國以美元計價的出口總額年增6.6%，遠超過外界原本預期的3%，前1個月的出口年增也達到5.9%，雖然全年出口成長率5.5%，略低於2024年的5.8%，但仍然創下出超1.189兆美元的歷史新高紀錄，主要得益於歐洲以及東南亞區域市場的擴張。

報導表示即便美中雙方在去年10月底，達成貿易休戰的協議，然而中國對美出口在去年12月仍然下挫3成，高於11月28.6%的降幅，也是連續第9個月出現負成長；不過在此同時，中國在去年12月對東南亞、歐洲以及非洲的出口分別成長了12%、11%以及22%，足以抵銷對美國出口的減損。

若按照部門劃分，中國2025年12月半導體出口量激增47.7%，汽車成長更是達到71.7%，鞋類與玩具則紛紛下挫。

統計數據顯示，中國在2025年全年進口成長持平，使貿易順差繼2024年創下9920億美元的紀錄後，再度創下1.189兆美元的新高，且中國正努力減少對外國商品的依賴，讓貿易順差得以進一步擴大，這樣的操作由於中國國內需求疲軟，因此短期內不大可能出現轉變。

法國興業銀行（Societe Generale）經濟學家在上週發表的報告之中，認為「實現自給自足的目標，在中國提升價值鏈地位的時刻，除了有利於出口，也能有效減少進口，汽車便是典型的例證」。

