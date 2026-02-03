美國白人夫婦人工受孕產不同膚色女嬰 基因檢測證實無血緣關係

《衛報》2日報導，美國佛羅里達州一對白人夫妻米爾斯（Steven Mills）與斯科爾（Tiffany Score），2020年在當地一間不孕症診所「奧蘭多生殖中心」冷凍受精卵，在成功植入胚胎後於去年12月順利生下女兒希婭（Shea），但因兩人發現孩子看起來不像白人，近日經基因檢測證實，希婭與這對夫妻任一方均無血緣關係。

米爾斯與斯科爾為此已在1月22日對診所及首席醫生麥克尼科爾（Milton McNichol）提告，控訴遭院方植入錯誤胚胎，除要求賠償過去5年所有治療費用外，也希望能提供希婭的基因父母資料，並找回自己「失蹤的胚胎」。

廣告 廣告

斯科爾發文強調，「希婭完全是無辜的，她不該承受這一切。我們深愛她，也感激她來到我們生命中，但這段時間除了必要外出，並被迫假裝一切正常外，我們幾乎像被困在家中一樣生活著。」

斯科爾表示，她難以承受希婭可能被帶離身邊的恐懼，也不知道自己的胚胎去向，想到自己的孩子有可能也在陌生家庭中，更讓她感到心碎與不安。

根據當地媒體報導，奧蘭多生殖中心曾在網站上發布公告，稱「正在積極配合一項調查，協助一位生下無血緣關係孩子的患者，找出發生錯誤的根源。」不過在1月28日的聽證會後，該篇聲明已經從網站上撤下。