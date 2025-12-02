美國白宮換耶誕新裝！ 驚見川普「遭槍擊」瞬間畫像

美國白宮換上耶誕裝飾，除了經典的花環、聖誕樹，還放上一幅總統川普在2024年遭槍擊後舉拳的畫像。耶誕裝飾也正好趕上即將恢復的 白宮參觀活動。與此同時，耶誕樹選購潮也在全美展開，不過因為美國關稅影響，從大陸進口的人造耶誕樹價格上漲，讓許多家庭選擇前往耶誕樹農場，親自砍家中布置的耶誕樹。

隨著耶誕節的到來，美國白宮也換上耶誕裝飾。（圖／達志影像美聯社）

美國白宮已換上今年的耶誕裝飾，除了傳統的花環與聖誕樹外，還特別展示了一幅總統川普在2024年遭槍擊後舉拳的畫像，成為裝飾亮點。白宮耶誕裝飾的完成正好配合即將恢復的參觀活動。同時，全美的耶誕樹選購熱潮也已展開，但因美國對中國大陸進口商品加徵關稅，使人造耶誕樹價格上漲，促使更多美國家庭轉向耶誕樹農場親自砍伐真樹，開創新的家庭傳統。此外，美國「網路星期一」購物節預計將創下142億美元的營業額。

白宮在感恩節期間動員數百名志工裝飾耶誕布置，呈現出濃厚的節慶氣氛。除了傳統的花環和耶誕樹外，裝飾中還能看到一幅總統川普在遭槍擊後舉起拳頭的畫像，顯示這個時刻對總統的重要性。這些精美的裝飾剛好趕上白宮即將恢復的參觀活動，讓民眾有機會親眼目睹節日氛圍。

對許多美國家庭來說，擺放耶誕樹是迎接耶誕節的重要傳統。過去大多數人會選擇購買人造耶誕樹，但美國耶誕樹協會表示，關稅政策已推高了人造耶誕樹的價格。由於超過80%的人造耶誕樹產自中國，價格上漲促使更多美國人轉向耶誕樹農場，親自砍伐真樹帶回家。許多美國民眾表示，親自到農場砍樹將成為他們的新傳統，有人計劃與姐姐帶孩子一同前往，相信這會是一次有趣的體驗。這種回歸自然的方式不僅能節省開支，還能為家庭創造珍貴的回憶。

除了耶誕樹購買潮，結束感恩節假期的美國人也遇上「網路星期一」，購物似乎也成為排解壓力的首選方式。亞馬遜核心購物部門副總裁Amanda Doerr強調，「網路星期一」對顧客來說是個非常重要的時期，這個傳統真正拉開了假期購物季的序幕。

作為美國最大的網購日，今年的「網路星期一」電商營業額預估將達到142億美元，約新台幣4400億元，比去年同期成長6.3%。這個數字顯示，即使在經濟波動的情況下，美國人仍然願意在節日期間消費，尋求紓解壓力的方式。

