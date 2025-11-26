美國白宮附近2國民兵遭槍擊 槍手已被拘留

2名美國國民兵(National Guard)26日在白宮附近遭到槍擊、傷勢嚴重，有1名嫌疑人已經被拘留。這起事件可能加劇美國總統川普(Donald Trump)打擊犯罪行動的爭議。

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)表示，這2名士兵「情況危急」。他們是川普下令部署在美國各地執行打擊犯罪行動的國民兵。

西維吉尼亞州州長莫瑞西(Patrick Morrisey)26日稍早表示，這2名士兵已經身亡，但他後來表示他們收到了相互矛盾的通報，將在獲得更完整的資訊後更新消息。

華盛頓特區市長鮑賽(Muriel Bowser)稱這起事件是單一槍手犯下的「針對性槍擊案」。

鮑賽說，這名槍手已經被拘留。

這是川普上任不久後開始下令在多個民主黨執政城市的街頭部署國民兵後，所發生涉及國民兵的最嚴重事件。

目前人在佛羅里達州高爾夫球俱樂部的川普，稱這名槍手是「禽獸」。

川普在社群媒體上發文表示，這名嫌疑人「也身受重傷，但無論如何，他將付出非常沉重的代價。」 (編輯:柳向華)