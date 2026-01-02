美國百年服飾爆撤台！官網悄悄關閉 傳1/15全台櫃位收攤

美國百年工裝品牌Dickies驚傳撤出台灣市場。（翻攝自Dickies_Taiwan 臉書）

美國百年工裝品牌Dickies驚傳撤出台灣市場！不過一切似乎有跡可循，因為Dickies去年就曾公告，配合全球營運計畫調整，商城自2025年11月13日後便無法下單。如今Dickies在台官網也已經停擺，顯示不再對外銷售商品。

工裝品牌Dickies的服飾以高品質，耐穿特性深受街頭潮流人士青睞，其中硬挺的經典款874工作褲堪稱Dickies招牌「神褲」，是許多娛樂圈名人穿搭的選項。

Dickies去年公告，配合全球營運計畫調整，商城自2025年11月13日後便無法下單。（翻攝自Dickies蝦皮）

在台灣多年的Dickies去年11月曾公告，「因全球營運計畫調整，自2025年11月13日0點00紛起，本商城將終止商品下單之功能…」同時預告客服將於年底關閉。最近有不少消費者指出，店員透露Dickies的實體櫃位1月15日就會全面撤櫃。

據了解，Dickies撤台疑似和總公司去年被美國威富集團（VF Corporation）收購有關，品牌未來在台動向尚不得而知。

Dickies在台官網已經停擺。（翻攝自Dickies台灣官網）

