美國的前車之鑑 法國通過法案、防止政府因預算沒到而關門

法國下議院「國民議會」12月9日通過一項醫療照護預算案。美聯社



距離今年結束只剩下一週，在2026年預算案協商破裂後，法國分裂的國會23日通過一項緊急法案，防止政府在下週陷入類似美國式的關門危機。

美聯社報導，法國總統馬克宏與內閣22日晚間開會，提出這項簡單的法案草案。內閣表示，法案旨在「確保國家生活延續與公共服務運作」，其內容包括以2025年預算的稅收與支出水準為基準，繼續徵收稅款並撥款給地方當局。

法國國會下議院「國民議會」對法案進行一些修訂，23日晚間表決通過，隨後參議院也表決通過。儘管國民議會三大陣營：雷朋（Marine Le Pen）領導的極右翼國民聯盟，左翼陣營，以及馬克宏領導的中間派少數政府存在嚴重分歧，法案仍順利過關。

然而，下一步將更為艱難；如何編列真正的2026年度預算，並避免引發新的政治危機。

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）向議員表示，這項緊急法案「像是備胎」，並敦促國會盡快就明年的正式預算展開工作。他警告，若長期依賴此法案，「恐將面臨大幅削弱法國經濟的風險」。

馬克宏正竭力將龐大的財政赤字降至國內生產毛額（GDP）的5%，以恢復投資人對法國經濟的信心。他去年因決定提前舉行大選，導致長期的政治僵局與動盪。

法國的公共支出極高，主要由優渥的社會福利、醫療與教育體系推升，而沉重的稅務負擔仍不足以支付這些成本。

曾於今年10月初辭職後，又於4天後獲馬克宏二度任命的總理勒克努（Sébastien Lecornu），23日呼籲各政黨在假期期間持續工作，就2026年預算案達成協議。此前預算協商上週宣告失敗。

勒克努的少數政府本月初曾獲得一絲喘息機會，當時國會勉強通過了一項關鍵的醫療照護預算案，但代價是暫停馬克宏標誌性的年金改革，也就是要暫停將退休年齡從62歲延後至64歲的措施。

