美國的門羅主義與川普的唐羅主義–細節及核心精神



美國的門羅主義的細節及核心精神

門羅主義（Monroe Doctrine）最初由美國總統詹姆士·門羅（James Monroe）於 1823 年提出，是定義美國基本外交政策的關鍵意識形態之一。

核心精神與細節

門羅主義的核心精神在於「美洲是美洲人的美洲」，強調將西半球（美洲）與舊世界（歐洲）的勢力範圍進行清晰區隔。其細節主要包含三個維度：

反對殖民： 宣稱美洲大陸已不再是歐洲列強進一步殖民的對象。

互不干涉： 美國將不干預歐洲各國的內部事務，同時要求歐洲國家不得干涉美洲主權國家的事務，否則將被視為對美國具敵意的行為。

勢力範圍界定： 確保美洲不受歐洲列強戰場干擾，讓美國能在該地區不受干擾地施加影響力。

廣告 廣告

宣示的國際社會背景

當時門羅主義主要針對歐洲神聖同盟（如俄、奧、普等國）試圖協助西班牙收復其在拉丁美洲的殖民地。美國藉此向國際社會宣告：

道義立場： 宣稱道義上反對殖民主義，支持拉丁美洲新獨立國家的自主權。

安全紅線： 建立「兩洋（大西洋與太平洋）」為縱深的安全防線，防止敵對勢力在美洲建立直接投射武力的基地。

2026 年的現狀：新門羅主義與「唐羅主義」

在 2026 年 的國際政治語境中，門羅主義被賦予了新的意涵，媒體與學者稱之為「新門羅主義」或「唐羅主義」（取自川普的姓氏 Donald Trump）：

美國優先的進化： 2026 年最新的安全戰略將門羅主義重新詮釋為更強悍的「美國優先」政策，從以往的「普世規則」轉向強調「勢力範圍」與「供應鏈防禦」。

地緣對抗： 2026 年初，美國與中國在拉丁美洲的競爭加劇。美國透過軍事與緝毒行動（如干預委內瑞拉）展現對西半球的控制力，試圖切斷中、俄在當地的軍事與經濟影響力。

邊界霸權： 當前的國際觀點認為，這種「新門羅主義」體現了美國正轉向成為一種「有邊界的霸權」，專注於鞏固家門口的秩序以應對全球佈局。



2026 年 的國際政治語境中，所謂的「新門羅主義」通常指川普（Donald Trump）政府於 2025 年底至 2026 年初提出的外交框架，川普本人更將其正名為「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。

以下是 1823 年「舊門羅宣言」與 2026 年「新門羅主義（唐羅主義）」的異同比較：

核心精神的演變：從「防禦」轉向「進攻」

舊門羅宣言（1823）： 核心為防禦性。當時美國國力尚弱，旨在警告歐洲列強（如神聖同盟）不要在美洲進一步殖民，主張「美洲是美洲人的美洲」，強調互不干涉（歐洲不來美洲，美國不去歐洲）。

新門羅主義 / 唐羅主義（2026）： 核心為主動性霸權。川普宣稱美國已「大大超越」了舊教條，將其定義為確保「美國在西半球的統治地位（Dominance）不被質疑」。這不再只是防禦外部干預，而是主動清除域外勢力（如中、俄、伊）在美洲的經濟與軍事存在。

異同分析表

項目

舊門羅宣言 (1823)

新門羅主義 / 唐羅主義 (2026)

主要對象

當時的歐洲列強（西班牙、俄、普、奧）

「非西半球競爭者」（明確指中國、俄羅斯、伊朗）

手段性質

外交宣示與道義支持

實質武力與經濟脅迫。包含軍事打擊毒販、推翻政權（如 2026 年初針對委內瑞拉的軍事行動）及制裁

地理範圍

西半球（南北美洲）

擴張化的西半球。除了美洲，還涉及北極圈（如對格陵蘭的領土野心）及全球供應鏈的安全區隔

干涉立場

美國不干涉美洲既存殖民地與歐洲事務

「川普修正案」（Trump Corollary）：美國保留為「恢復領先地位」或打擊犯罪而干預他國內政的權利，不論其主權為何

2026 年的特殊性：實質行動的落實

2026 年的新門羅主義不僅是口號，已具備具體戰略行為：

武力威懾： 美國於 2026 年初對委內瑞拉採取軍事行動並逮捕其領導人，被視為新教條的「實戰演練」。

資源控制： 重點在於掌握西半球的能源（如委內瑞拉石油）、關鍵礦產與運河控制權（如對巴拿馬運河的管理施壓），以應對大國競爭。

意識形態： 它拋棄了自由國際秩序，轉向「實力即正義」（Might makes right）的邏輯，要求拉丁美洲國家在主權與發展（依賴中方資金）之間做出選擇。

總結來說，「唐羅主義」是舊門羅主義的激進化版本，它將西半球視為美國的絕對禁臠，並以此作為對抗全球競爭者的戰略堡壘。

